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Balıkısık mevkiinde çarpışma: 6 yaralı

Karabük Yenice Balıkısık mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı; sıkışan sürücü vatandaşlarca çıkarıldı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 14:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Balıkısık mevkiinde çarpışma: 6 yaralı

Kaza yerinde yaşananlar:

Karabük’ün Yenice ilçesi Balıkısık mevkiinde iki otomobilün kafa kafaya çarpışması sonucunda trafik kazası meydana geldi. Olayda toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük - Yenice kara yolu Balıkısık mevkiinde gerçekleşti. Kazaya karışan araçlardan birini Özgür Kemal İnan (20) yönetiyordu; söz konusu aracın plakası 60 AGP 096 olarak kaydedildi. Diğer otomobilin sürücüsü ise İsmail Dereli (73) olup aracın plakası 16 BUL 047 olarak belirtildi.

yaralananların durumu:

İlk aracın içinde üniversite öğrencileri bulunuyordu. Sürücü Özgür Kemal İnan ile araçta yolcu olarak yer alan Bilal Caner Karakaya (19), Yusuf Yıldız (21), Çağan Duru Duygu (21) ve Alper Güzel (19) yaralandı. Diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Halime Dereli (68) de kazada yaralananlar arasında yer aldı.

Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü Özgür Kemal İnan, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

müdahale ve taşıma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra tüm yaralılar, daha ileri tedavi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

yerel yöneticinin geçmiş olsun ziyareti:

Bu sırada ilçede meydana gelen başka bir kazada yaralananları ziyaret etmek üzere bölgede bulunan Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, kazazedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu ve olayla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; jandarma ekipleri kazanın oluş nedenini ve trafik kurallarına uyum durumunu incelemeye devam ediyor.

KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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