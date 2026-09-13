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balkonlarda kuruyan kapya: atayurdu mahallesi kırmızıya büründü

Altınözü Atayurdu'nda hasat edilen kapya dolmalık biberler tek tek ipe dizilip balkonlarda kurutuluyor; bir demet ortalama 9 kilo ve 500 TL'ye satılıyor.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 08:58

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EDİTÖR: Serkan Varol

balkonlarda kuruyan kapya: atayurdu mahallesi kırmızıya büründü

Atayurdu'nda hasat sonrası güneşte kuruyan kapya biberler

Hatay'ın Altınözü ilçesi Atayurdu Mahallesi'nde tarlalardan toplanan kapya dolmalık biberler, kavurucu yaz güneşinde tek tek ipe dizilerek evlerin balkon ve damlarına asılıyor. Mahallenin geçim kaynağı olan kurutmalık biberler, yeterli kuruluğa ulaştıktan sonra kış aylarında sofralara salça ve toz biber olarak dönecek.

hasat ve kurutma süreci:

Çiftçiler biberleri nisan ayında ekiyor, haziran ayında hasat ediyor. Hasadın ardından biberler iğneyle tek tek ipe diziliyor; her ipe ortalama 90 tane biber saplanıyor. Önce damlarda veya balkonlarda dilim dilim serme işlemi yapılıyor, kısa bir ön kurutmanın ardından ipe çekilip asılıyor. Havanın sıcaklığına göre değişse de dolmalık biberler yaklaşık 25 günde kuruma aşamasına geliyor. Üreticiler, yerel uygulama olarak dolmalıklar ile salçalık biberleri ayrı tutuyor; dolmalık biberlerin acılı olması kururken dökülmeyi önlüyor, tatlı biber kurutulmaya uygun olmadığından genellikle tercih edilmiyor.

ekonomi ve dağıtım:

Atayurdu'nde kurutmalık biberler bir demet halinde pazarlanıyor; bir demetin ortalama 9 kilo geldiği, fiyatın geçen yıla göre arttığı belirtiliyor. Geçen sezon 400 TL olan demet fiyatı bu yıl 500 TLye yükseldi. Mahalledeki üreticiler biberleri yerel müşterilere ve toptancılara veriyor; Antakya ve İskenderun'un yanı sıra Gaziantep, Adana, Bursa, İstanbul ile İç ve Doğu Anadolu'ya gönderimler yapılıyor.

Mahalle sakinleri, balkon ve damlardaki kırmızı biber görüntüsünün görsel bir şölen oluşturduğunu, geçenlerin fotoğraf çektiğini ve acı kokusunun mahallenin havasında hissedildiğini aktarıyor. Üreticiler için bu mevsim hem üretim hem satış açısından hayati önem taşıyor; kurutulup paketlenen biberler hem dolmalık hem salçalık ürün olarak kışa hazırlık sağlıyor.

HATAY&#039;DA TARLALARDAN HASAT EDİLEN KAPYA BİBERLER, KAVURUCU SICAĞA VE ZORLAYAN ACIYA RAĞMEN TEK TEK...

HATAY'DA TARLALARDAN HASAT EDİLEN KAPYA BİBERLER, KAVURUCU SICAĞA VE ZORLAYAN ACIYA RAĞMEN TEK TEK İPE DİZİLEREK BALKONLARDA KURUTULMAYA BIRAKILIYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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