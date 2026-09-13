Çanakkale'den çıkan dev kılıç balığı Beylikdüzü'nde halkın ilgisine açılacak

Çanakkale'den çıkan kılıç balığı sergileniyor:

Çanakkale Boğazı'nda ağlara takılan devasa kılıç balığı, Beylikdüzü'nde bulunan Balıkçı Kenan işletmesinde ziyaretçilere açıldı. Balıkçılar balığı tezgaha taşırken büyük güçlük yaşadı; amaç, öğrenciler ve deniz canlılarına ilgi duyanların balığı yakından inceleyebilmesi olarak açıklandı.

Sergi sonrası armağan planı:

İşletme yetkilileri serginin iki gün süreceğini ve ardından balığın Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne armağan edileceğini bildirdi. Sergi, halkın deniz ürünleri çeşitliliğine dikkat çekmek ve deniz canlılarına ilgiyi artırmak için düzenlendi.

Tezgahlarda çeşitlilik ve fiyat hareketleri:

Yeni sezonda tezgahlarda 32 çeşit balığın yer aldığı, aralarında kılıç, kalkan, kofana, lüfer, barbunya, hamsi, palamut ve istavritin bulunduğu belirtildi. Denizlerdeki bolluğun etkisiyle palamutun kilogram fiyatı 100 lira seviyelerine geriledi.

Kenan Balcı: Seneler sonra bugün balık bollaştı. Kılıcından kalkanına, kofanasından lüferine, barbunyasına 32 çeşit balık mevcut. Türk halkı olarak balıkları yemek lazım. Hastalıklara son demek için balık yemek lazım. 2 gün süreyle sergileyeceğiz. Öğrencilerimiz gelsin, halkımız gelsin, denizden ne güzel balıklar çıkıyor incelesin. İki gün sonra da Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne armağan edeceğiz. Allah'ım, senin verdiğin nimetlere şükürler olsun. Çok mutluyuz. Çok bahtiyarız. Denizcilerimiz, gemicilerimiz, seyyar satıcılarımız mutlu. Denizden balık fışkırıyor. Balık bol. Fiyatlar ucuz. Halkımız mutlu. Daha çok balık yiyelim. Edirne'den Kars'a herkes balık yesin. Hamsi düştü. Palamut düştü. İstavrit düştü. Fiyatlar ucuzladı. Herkes balık yesin. Terazi tartmadı. Herkes denizlerimiz kurudu dedi ama balık fışkırıyor. Palamut 100 liraya düştü.

Çanakkale’de yakalanan devasa kılıç balığı 2 gün boyunca Beylikdüzü'nde sergilenecek