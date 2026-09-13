Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Çanakkale'den çıkan dev kılıç balığı Beylikdüzü'nde halkın ilgisine açılacak

Çanakkale Boğazı'nda yakalanan devasa kılıç balığı Beylikdüzü'nde Balıkçı Kenan'da iki gün sergilenecek; sonra Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne verilecek.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 09:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Çanakkale'den çıkan dev kılıç balığı Beylikdüzü'nde halkın ilgisine açılacak

Çanakkale'den çıkan kılıç balığı sergileniyor:

Çanakkale Boğazı'nda ağlara takılan devasa kılıç balığı, Beylikdüzü'nde bulunan Balıkçı Kenan işletmesinde ziyaretçilere açıldı. Balıkçılar balığı tezgaha taşırken büyük güçlük yaşadı; amaç, öğrenciler ve deniz canlılarına ilgi duyanların balığı yakından inceleyebilmesi olarak açıklandı.

Sergi sonrası armağan planı:

İşletme yetkilileri serginin iki gün süreceğini ve ardından balığın Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne armağan edileceğini bildirdi. Sergi, halkın deniz ürünleri çeşitliliğine dikkat çekmek ve deniz canlılarına ilgiyi artırmak için düzenlendi.

Tezgahlarda çeşitlilik ve fiyat hareketleri:

Yeni sezonda tezgahlarda 32 çeşit balığın yer aldığı, aralarında kılıç, kalkan, kofana, lüfer, barbunya, hamsi, palamut ve istavritin bulunduğu belirtildi. Denizlerdeki bolluğun etkisiyle palamutun kilogram fiyatı 100 lira seviyelerine geriledi.

Kenan Balcı: Seneler sonra bugün balık bollaştı. Kılıcından kalkanına, kofanasından lüferine, barbunyasına 32 çeşit balık mevcut. Türk halkı olarak balıkları yemek lazım. Hastalıklara son demek için balık yemek lazım. 2 gün süreyle sergileyeceğiz. Öğrencilerimiz gelsin, halkımız gelsin, denizden ne güzel balıklar çıkıyor incelesin. İki gün sonra da Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne armağan edeceğiz. Allah'ım, senin verdiğin nimetlere şükürler olsun. Çok mutluyuz. Çok bahtiyarız. Denizcilerimiz, gemicilerimiz, seyyar satıcılarımız mutlu. Denizden balık fışkırıyor. Balık bol. Fiyatlar ucuz. Halkımız mutlu. Daha çok balık yiyelim. Edirne'den Kars'a herkes balık yesin. Hamsi düştü. Palamut düştü. İstavrit düştü. Fiyatlar ucuzladı. Herkes balık yesin. Terazi tartmadı. Herkes denizlerimiz kurudu dedi ama balık fışkırıyor. Palamut 100 liraya düştü.

Çanakkale’de yakalanan devasa kılıç balığı 2 gün boyunca Beylikdüzü&#039;nde sergilenecek

Çanakkale’de yakalanan devasa kılıç balığı 2 gün boyunca Beylikdüzü'nde sergilenecek

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bir mikrofon ve bir istek, İsmet Gökşen Parkı’na yeni saha kazandırdı
images

Sultanhisar'da talepleri yerinde çözen belediye ekipleri yoğun mesai yürütüyor
images

Sonbaharda okullar açılırken bağışıklığı korumanın pratik yolları
images

Talas'ta sahaflar çarşısı yeni adresinde hizmete başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Söğüt’te 745. şenliğe katılan Akın Gürlek’in protokol selamlaşması konuşuldu

Tunceli'nin kırsalında zamana dirençli arıcılık geleneği

Yola çıktığı Frankfurt'tan Anıtkabir'e: 4 bin 200 kilometrelik patenle örnek yürüyüş

Bir mikrofon ve bir istek, İsmet Gökşen Parkı’na yeni saha kazandırdı

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı