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Düzce ulaşımında okula dönüşe hazırlık: filoya dokuz 12 metrelik araç

Düzce Belediyesi, okullar açılmadan toplu ulaşım filyosuna 9 adet 12 metrelik araç ekledi; elektrikli araç projesi için başvuru süreci sürüyor.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce ulaşımında okula dönüşe hazırlık: filoya dokuz 12 metrelik araç

düzce belediyesi filoyu güçlendirdi

Düzce Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde toplu ulaşım kapasitesini artırmak için harekete geçti. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ulaşım A.Ş. filosuna toplam 9 adet 12 metrelik aracın katıldığını açıkladı. Belediye yetkilileri, tatil sonrasında kent içi yolcu yoğunluğunun artmasının beklendiğini ve yatırımı bu ihtiyaç doğrultusunda yaptıklarını belirtti.

filo büyütme hedefleri:

Yapılan açıklamaya göre yeni araçlarla birlikte hatlarda daha büyük otobüsler çalıştırılarak aynı anda daha fazla yolcu taşınması amaçlanıyor. Başkan Özlü, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Okullar açılmadan önce Düzce Belediyesi olarak filomuzu güçlendirdik. Toplamda 9 adet 12 metre aracı filomuza kattık. İnşallah bu dönem, daha büyük araçlarla daha fazla yolcuyu taşıma imkanımız olacak. Düzce’mize hayırlı olsun." Bu ifade, belediyenin önceliğinin hem kapasiteyi artırmak hem de yolcu konforunu iyileştirmek olduğunu ortaya koyuyor.

elektrikli araç projesi ve süreç:

Başkan Özlü ayrıca belediyenin elektrikli ulaşım araçlarına yönelik projesinin sürdüğünü ve bu amaçla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına başvuruda bulunulduğunu aktardı. Özlü, "Elektrikli araçlarla ilgili projemiz devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına müracaatımızı yapmıştık. Orada değerlendirmeler devam ediyor. Elektrikli araçlar devreye girene kadar güçlendirilmiş araç filomuzla Düzcelilerin hizmetinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Belediyenin kısa vadeli adımı, yeni 12 metrelik araçlarla özellikle okul döneminde toplu ulaşımın yoğunluğunu yönetmek ve vatandaşlara daha konforlu bir seyahat deneyimi sunmak. Elektrikli araçların devreye girmesiyle ilgili değerlendirme süreci tamamlandığında, filonun daha çevreci bir yapıya dönüştürülmesi hedefleniyor.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ(SOLDA), TOPLAM 9 ADET 12 METRELİK ARACIN ULAŞIM A.Ş....

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ(SOLDA), TOPLAM 9 ADET 12 METRELİK ARACIN ULAŞIM A.Ş. FİLOSUNA KAZANDIRILDIĞINI BELİRTEREK, YENİ DÖNEMDE DAHA BÜYÜK ARAÇLARLA DAHA FAZLA YOLCUYA HİZMET VERİLECEĞİNİ AÇIKLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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