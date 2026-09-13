Okul formasında görünmeyen risk: parlak polyester ve etiket oyunları

Okul formasında kumaş seçimi sağlık ve etikete dokunuyor

Yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte okul kıyafeti hareketliliği başladı. Velilerin önceliği genellikle fiyat ve dayanıklılık olsa da sektör temsilcileri kumaş türünün ikinci bir kritik boyut olduğunu vurguluyor. Özellikle parlak ve ağır duran polyester kumaşlar, görünüş itibarıyla daha kaliteli algılansa da uzun vadede çocukların konforu ve sağlığı açısından dezavantaj yaratabiliyor.

İzmit’te tekstil mağazası sahibi Ceyhun Eken, pamuklu üretime devam ettiklerini belirterek polyesterin ekonomik olması nedeniyle yanlış tercih edilebildiğini söylüyor. Eken, üretimlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili kurumların belirlediği kıyafet yönetmeliğine göre sürdürdüklerini ifade etti.

Terlemeye bağlı sağlık riskleri:

Uzmanlar ve sektör temsilcileri, parlak polyester kumaşların teri emmemesi nedeniyle terin cilt üzerinde kalıp soğumasına yol açtığını; bunun da özellikle hareketli ilkokul öğrencilerinde rahatsızlıklara zemin hazırlayabileceğini belirtiyor. Eken, bunun sonucunda astım, bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıkları ile kötü koku oluşabileceğine dikkat çekti. Polyesterli ürünlerin tuşe ve gramaj açısından daha sert ve ağır olduğunu söyleyerek, pamuklu kumaşların daha hafif ve kullanım açısından konforlu olduğunu ekledi.

Veliler kumaşın gerçek yapısını anlamak için ürünün gramajına, tokluğuna, tuşesine ve fiyatına bakmalı; gerektiğinde üründen anlayan yerler veya güvenilir satıcılar tercih edilmeli.

Etiket hileleri ve tüketici uyarısı:

Eken, merdiven altı üretim yapan bazı firmaların tamamen polyester olan ürünlere "yüzde 100 pamuk" etiketi basabildiğini söyleyerek piyasadaki etiket oyunlarına karşı uyarıda bulundu. Polyester üretimleri, parlaklık ve ağırlık ile ayırt edilebildiği halde tüketicinin ilk bakışta yanıltılabileceğine dikkat çekti.

Bu bağlamda güvenilir üretim ve satış kanallarının önemi öne çıkıyor; üretici veya satıcıların sunduğu bilgi ve belgeler ile ürünü fiziken kontrol etmek, yanlış tercihlerden kaçınmaya yardımcı oluyor.

Fiyat, üretim ve veli avantajları:

Eken, hammadde ve üretim maliyetlerindeki artışlara rağmen fiyatları dengede tutmaya çalıştıklarını belirtti. Mağazalarının normal fiyatlarının piyasanın yaklaşık yüzde 25 altında olduğunu, verdikleri ücretsiz tadilat ve terzi hizmetleriyle velilerin toplamda yaklaşı�k yüzde 40 daha uygun şartlarda alışveriş yaptığını aktardı. Nakit alımlarda peşin fiyatının yüzde 10 altında indirim uygulandığını, taksit imkanları ile Büyükşehir Belediyesi projesi olan 41 Kart'ın da geçerli olduğunu ifade etti.

Eken ayrıca geçen yıl ile kıyaslandığında, hammadde, işçilik ve enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle ortalama olarak yaklaşık yüzde 20 fiyat güncellemesi yaptıklarını, ancak ücretsiz tadilat hizmeti sunarak geçen yılki fiyatlara ve daha altına satış yapmaya devam ettiklerini söyledi. Eken, piyasada reel olarak fiyatlarda yaklaşık yüzde 70 mertebelerinde yükseliş yaşandığını da dile getirdi.

Fiyat örnekleri de paylaşan Eken, ilkokul grubunda tişörtlerin 350-400 lira, pantolonların ise 280 liradan başladığını; ortaokul ve lise gruplarında kumaş gramajının artmasıyla fiyatların yükseldiğini belirtti. Kışlık sweatshirtlerin 600-700 lira bandında olduğunu, bir ilkokul öğrencisinin 3–4 parça kıyafetten oluşan setinin yaklaşık 1300–1800 lira, ortaokullarda 1500–2000 lira, liselerde 1700–2200 lira arasında değişebildiğini aktardı.

Üreticiler ve mağazalar, velilere doğru ürünü seçmeleri için hem maliyet hem de sağlık boyutunu birlikte değerlendirmelerini öneriyor. Eken’in vurguladığı gibi önemli olan, görünüşe değil kumaşın yapısına ve üretim güvenilirliğine bakmak; böylece hem bütçe korunur hem de çocukların konforu sağlanmış olur.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE MAĞAZALARDA OKUL KIYAFETİ HAREKETLİLİĞİ YAŞANIRKEN, VELİLERİN EN ÇOK FİYAT VE DAYANIKLILIĞA BAKTIĞI ÜRÜNLERDE KUMAŞ TÜRÜ DE ÖNEMLİ BİR AYRINTI OLARAK ÖNE ÇIKIYOR.