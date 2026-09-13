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Kartepe teleferiğinde 14 günlük kış bakımı

Kartepe teleferiği, UlaşımPark işletmesindeki Derbent–Kuzuyayla (1.423 m) hattında yapılacak kapsamlı kış bakımı nedeniyle 14-27 Eylül arası kapalı olacak.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kartepe teleferiğinde 14 günlük kış bakımı

Kartepe teleferiği kış bakımı için 14 gün hizmet dışı:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kartepe’de Derbent bölgesinden 1.423 rakımlı Kuzuyayla’ya ulaşım sağlayan teleferik hattı, kış sezonu öncesi kapsamlı bakım çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatılacak. Tesisin işletmesini yürüten UlaşımPark tarafından planlanan bakımın amacı, yolcu güvenliğini sağlamak ve seferlerin sorunsuz sürmesini temin etmektir.

Bakımın kapsamı:

Belediye açıklamasında, hattın genel bakım işlemlerinin ve rutin kontrollerinin gerçekleştirileceği belirtildi. Yapılacak çalışmalar kapsamında teknik kontroller, mekanik ve elektrik sistemlerinin gözden geçirilmesi ile güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi yer alıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tesisin tekrar yolcu alıma açılacağı ifade edildi.

Tarihler ve hizmete dönüş:

Teleferik hattı, 14-27 Eylül tarihleri arasında yolcu alımına kapalı olacak. Rutin bakım ve kontrollerin tamamlanmasının ardından tesisin 28 Eylül Pazartesi gününden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacağı kaydedildi. Vatandaşların ulaşım planlarını bu tarihlere göre ayarlamaları öneriliyor.

KARTEPE&#039;DE HİZMET VEREN TELEFERİK HATTI, KIŞ BAKIM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 14 GÜN SÜREYLE HİZMETE...

KARTEPE'DE HİZMET VEREN TELEFERİK HATTI, KIŞ BAKIM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 14 GÜN SÜREYLE HİZMETE KAPATILACAK.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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