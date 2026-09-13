Lenfoma erken teşhis ve doğru tedaviyle yenilebiliyor

Lenfoma erken teşhisle başarı şansı artıyor

Dünyada her yıl 600 binden fazla, Türkiye'de ise yaklaşık 7 bin 300 kişiye lenfoma tanısı konduğunu belirten uzmanlar, hastalığın erken fark edilmesi ve güncel tedavi yöntemleriyle yüksek başarı sağlanabileceğini vurguluyor. Lenfoma, bağışıklık sisteminin önemli hücreleri olan lenfositlerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıkan bir kanser türüdür ve halk arasında genellikle "lenf kanseri" olarak anılmaktadır.

Belirtiler hangi durumlarda ciddiye alınmalı

Medicana Bursa Hastanesi Hematoloji Uzmanı Dr. Sertaç Durusoy belirtilerin erken evrede tespit edilmesinin tedavi başarısını doğrudan etkilediğini söylüyor. Özellikle boyun, koltuk altı veya kasık bölgesinde ağrısız, geçmeyen şişlikler, açıklanamayan ateş, gece terlemeleri, istemsiz kilo kaybı ve uzun süren halsizlik mutlaka önemsenmelidir. Bu yakınmalar fark edildiğinde gecikmeden hematoloji uzmanına başvurmak, doğru tanı ve tedavi planına ulaşmak için kritik öneme sahiptir.

Tedavi seçenekleri ve kök hücre naklinin rolü

Dr. Durusoy, modern tıbbi gelişmeler sayesinde lenfomanın tedavi başarısının arttığını belirtiyor. Hodgkin lenfomada modern tedavilerle hastaların %80 ila %90ından fazlasında uzun süreli hastalık kontrolü ve tam iyileşme (kür) sağlanabildiği ifade ediliyor. En sık görülen agresif alt tip olan Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfoma (DLBCL) içinse ilk basamak tedaviyle hastaların yaklaşık %60-70'inin remisyona ulaştığı bildirildi.

Hastalığın nüksetmesi veya tedaviye dirençli olması durumunda güçlü alternatiflerin bulunduğunu belirten Durusoy, uygun hastalarda uygulanan yüksek doz tedavi ve otolog kök hücre naklinin relaps veya dirençli lenfomalarda uzun süreli kontrol ve kür sağlayabilen önemli seçeneklerden biri olduğunu vurguladı. Medicana Bursa Hastanesi Hematoloji ve Kemik İliği Nakli Merkezi olarak teşhisten tedavi ve kök hücre nakline kadar sürecin her aşamasında hasta takibi sağlandığı belirtildi.

Uzmanlar, lenfomada zamanında değerlendirme ve doğru tedavinin hayatı değiştirebileceğini yineleyerek, belirtileri önemseyen kişilerin hematoloji merkezlerine başvurmasını öneriyor.

BURSA HASTANESİ HEMATOLOJİ UZMANI DR. SERTAÇ DURUSOY