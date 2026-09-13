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Betül Kapkın İçen ve Sıla Ayan'a üniversitede cübbe töreni

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde düzenlenen törende Betül Kapkın İçen ile Sıla Ayan doktor öğretim üyeliğine atandı ve cübbeleri giydirildi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Betül Kapkın İçen ve Sıla Ayan'a üniversitede cübbe töreni

Tören ve atama:

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde düzenlenen törende Prof. Dr. Nusret Akpolat tarafından doktor öğretim üyeliğine atanan Betül Kapkın İçen ve Sıla Ayan cübbeleri giydirildi.

Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuba Uçar, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Osman Tayyar Çelik ve Gerontoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Burak Buğday da katıldı.

rektörün tebrik ve temennileri:

Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat akademisyenleri tebrik etti ve görevlerinde başarı temennisinde bulundu.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE İKİ AKADEMİSYENE CÜBBE GİYDİRİLDİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE İKİ AKADEMİSYENE CÜBBE GİYDİRİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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