Betül Kapkın İçen ve Sıla Ayan'a üniversitede cübbe töreni

Tören ve atama:
İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde düzenlenen törende Prof. Dr. Nusret Akpolat tarafından doktor öğretim üyeliğine atanan Betül Kapkın İçen ve Sıla Ayan cübbeleri giydirildi.
Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuba Uçar, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Osman Tayyar Çelik ve Gerontoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Burak Buğday da katıldı.
rektörün tebrik ve temennileri:
Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat akademisyenleri tebrik etti ve görevlerinde başarı temennisinde bulundu.
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