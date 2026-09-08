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Balya'da şarampole devrilen otomobilden iki kişi yaralandı

Balya-Balıkesir kara yolunda gece yarısı tek taraflı kazada 10 AIP 676 plakalı otomobil şarampole uçtu; 2 kişi itfaiye ve 112 ekiplerine teslim edildi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Balya'da şarampole devrilen otomobilden iki kişi yaralandı

kaza ve olay yeri:

Kaza, gece yarısı Balya-Balıkesir kara yolu Enverpaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki 10 AIP 676 plakalı otomobilin sürücüsü, iddialara göre direksiyon hakimiyetini kaybederek araçla şarampole uçtu. Olay tek taraflı trafik kazası olarak kayıtlara geçti.

müdahale ve tahliye:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Sağlık ekipleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri olay yerinde çalışma başlattı. Ekipler, araç içinde iki kişinin yaralı olduğunu tespit etti ve yapılan müdahale sonrası yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı; olayın oluş şekli olarak sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi temel nedeni olarak bildirildi. Yaralıların tedavi süreci ve kaza sonrası trafik akışıyla ilgili yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

BALIKESİR&#039;İN BALYA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TEK TARAFLI TRAFİK KAZASINDA ŞARAMPOLE UÇAN...

BALIKESİR'İN BALYA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TEK TARAFLI TRAFİK KAZASINDA ŞARAMPOLE UÇAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ, YARALI OLARAK 112 SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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