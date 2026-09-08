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tem otoyolu'ndaki kazada ktü öğrencisi burak çınar hayatını kaybetti

Bolu'da 5 Eylül'de TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünün önüne savrulan hafif ticari araçta ağır yaralanan KTÜ öğrencisi Burak Çınar, hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

tem otoyolu'ndaki kazada ktü öğrencisi burak çınar hayatını kaybetti

trafikte zincirleme hadisede bir genç yaşamını yitirdi

Bolu TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde 5 Eylül'de meydana gelen kazada, İstanbul istikametine giden bir hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolcu otobüsünün önüne savruldu. Otobüsün bir süre sürüklediği araç yolda takla atarak ters döndü; olayda araçta bulunan üç kişi yaralandı.

kaza ve müdahale:

Olayın ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi ve bölgeye sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları şehirdeki hastanelere kaldırdı. Kazanın oluş şekli, aynı istikamette seyreden başka bir aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı; görüntüler hafif ticari aracın ani bir manevra ile otobüsün önüne savrulup bir süre sürüklendiği ve ardından takla attığını gösteriyor.

yaralının kimliği ve cenaze işlemleri:

Kazada ağır yaralanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Burak Çınar, üç gündür hastanede tedavi görüyordu. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Çınar kurtarılamadı. Çınar'ın cenazesi, haber kaynaklarında belirtildiği üzere yarın Trabzon'un Çaykara ilçesinde toprağa verilecek.

Kaza ile ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor; olay yeri ve kamera kayıtları incelemeye alındı. Yetkililer, trafik güvenliği ve hız-hata faktörlerinin kazadaki rolünü araştırıyor.

Yolcu otobüsünün önünde takla atan araçtan acı haber: Üniversite öğrencisi hayatını...

Yolcu otobüsünün önünde takla atan araçtan acı haber: Üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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