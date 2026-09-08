Otobüsün önüne savrulan araçta ağır yaralanan KTÜ öğrencisi hayatını kaybetti

Kaza Bolu geçişinde meydana geldi

5 Eylül'de TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde, Çaydurt mevkiinde meydana gelen kazada İstanbul istikametinde seyreden bir hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolcu otobüsünün önüne savruldu. Otobüsün bir süre sürüklediği araç yolda takla atarak ters döndü.

Kazada araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere sevk etti.

Yaralı öğrencinin durumu

Kazada ağır yaralanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Burak Çınar, tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Doktorların müdahalelerine rağmen Çınar kurtarılamadı. Cenazesi yarın Trabzon'un Çaykara ilçesinde toprağa verilecek.

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza, başka bir aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın ani bir manevra ile otobüsün önüne doğru savrulduğu, otobüsün aracı bir süre sürüklediği ve ardından aracın yolda takla atıp ters döndüğü anlar yer alıyor. Görüntüler kazanın dinamikleri hakkında görsel bilgi sağlıyor.

Yetkililer, olayla ilgili olarak alınan ilk ifadeler ve görgü tanıklarının beyanlarına göre olayın oluş biçimini tespit etti. Kazada hayatını kaybeden ve yaralananlarla ilgili bilgiler hastane kayıtlarıyla korunmaya devam ediyor.

BOLU’DA TEM OTOYOLU’NDA YOLCU OTOBÜSÜNÜN ÖNÜNE SAVRULARAK TAKLA ATAN HAFİF TİCARİ ARACIN İÇİNDE AĞIR YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILAN, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ BURAK ÇINAR HAYATINI KAYBETTİ. KAZA ANLARI İSE BAŞKA BİR ARACIN KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.