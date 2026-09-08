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Kırtasiye denetimleriyle velilere güvence: 18 bin ürün incelendi

Gaziantep'te 11 Ağustos'tan itibaren yürütülen denetimlerde 312 iş yerindeki 18 bin kırtasiye ürünü etiket, fiyat ve sağlık yönünden incelendi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kırtasiye denetimleriyle velilere güvence: 18 bin ürün incelendi

Gaziantep'te kırtasiye denetimleri sıklaştırıldı

Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa süre kala kırtasiye ve okul malzemelerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimler, Ticaret Bakanlığı talimatları doğrultusunda il genelinde yürütüldü ve özellikle çocukların doğrudan temas ettiği ürünlerin mevzuata ve sağlık standartlarına uygunluğu öncelikli olarak ele alındı.

denetim kapsamı ve bulgular:

Ekiplerin saha çalışmaları sonucunda 312 iş yerinde toplam 18 bin ürün titizlikle incelendi. Denetimler sırasında ürün etiketleri, birim ve satış fiyatlarının açıkça belirtilip belirtilmediği, raf ve kasa fiyatı uyumu ile ürünlerin tüketici sağlığı açısından taşıması gereken şartlar kontrol edildi. Denetimlerin temel amacı, sağlık riski taşıyan veya mevzuata aykırı ürünlerin satışının önüne geçilmesidir.

yetkililerin açıklamaları ve uyarılar:

Gaziantep Ticaret İl Müdürü Burhan Kahraman saha denetimlerine katılarak çalışmaları yerinde takip etti. Kahraman, denetimlerin 11 Ağustos itibarıyla başladığını belirterek, "Bugüne kadar 312 iş yerinde toplam 18 bin ürün titizlikle denetledik" dedi. Ayrıca esnafa mevzuat ve ürün güvenliği standartları konusunda rehberlik hizmeti verildiğini vurguladı.

Kahraman, uygulamanın amacı olarak fahiş fiyat ve etiket ihlallerinin önüne geçmek ve şeffaf bir piyasa düzeni sağlamak olduğunu ifade etti. Denetimlerin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında raf-kasa uyumu ve etiket denetimlerini de içerdiği belirtildi; mevzuata aykırılık halinde idari yaptırımlar uygulanacağı kaydedildi.

Ailelere de uyarılarda bulunan Kahraman, kırtasiye ürünü alırken etiket ve kasa fiyatlarının karşılaştırılmasını, uyuşmazlık durumunda tüketici lehine olan fiyatın geçerli olduğunun unutulmamasını istedi. Vatandaşların karşılaştıkları aksaklıkları bildirmeleri için ALO 175 Tüketici Hattı veya Haksız Fiyat Artışı (HFA) Mobil Uygulaması üzerinden İl Müdürlüğü ile iletişime geçebilecekleri hatırlatıldı.

Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, denetim ve rehberlik faaliyetlerinin eğitim-öğretim dönemi boyunca kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti ve hem öğrencilerin sağlığını korumaya hem de tüketici haklarının gözetilmesine devam edileceğini açıkladı.

Gaziantep&#039;te kırtasiye ürünlerine denetim gerçekleştirildi

Gaziantep'te kırtasiye ürünlerine denetim gerçekleştirildi

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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