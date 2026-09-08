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Yahşihan'da minibüs ile otomobil çarpıştı: çocuk ağır yaralandı, 5 kişi hafif yaralı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı; 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Ağır yaralı çocuk entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yahşihan'da minibüs ile otomobil çarpıştı: çocuk ağır yaralandı, 5 kişi hafif yaralı

Yahşihan'da minibüs ile otomobil çarpıştı: çocuk ağır yaralandı, 5 kişi hafif yaralı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde meydana gelen kazada, bir minibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu 1’i çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı. Olayda ağır yaralanan çocuk, entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza ve müdahale:

Kaza, Erenler Mahallesi Şehit Onbaşı Murat Sıtkı Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.D.(40) idaresindeki 71 ACE 636 plakalı Hyundai marka otomobil ile M.Y.(49) yönetimindeki 06 BLE 190 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın ardından olay yerine, ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 6 yaşındaki E.D., minibüsteki E.A.(35), Z.G.(41) ve S.B.(32) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan 6 yaşındaki çocuk entübe edilerek ileri tedavi amacıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi; diğer beş yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis, kazayla ilgili olarak inceleme başlattı ve olay yeri ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1&#039;i ağır, 6 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 6 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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