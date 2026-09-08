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Ani fren zincirleme kazaya yol açtı: yola çıkan köpekler beş aracı etkiledi

Bolu-Mudurnu yolunda aniden yola çıkan iki köpek nedeniyle SUV sürücüsünün ani freni beş aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Ani fren zincirleme kazaya yol açtı: yola çıkan köpekler beş aracı etkiledi

Kaza detayları:

Bolu'da, Bolu-Mudurnu kara yolunun Seyit Mahallesi mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Mudurnu yönüne giden SUV'un önüne aniden 2 köpek çıktı.

Olayın gelişimi:

SUV sürücüsü köpeklere çarpmamak için ani fren yaptı. Arkadan gelen araçların sürücüleri duramayınca araçlar birbirine çarptı ve zincirleme kaza yaşandı; toplam 5 araç karıştı.

Hasar ve sonuç:

Kazada yaralanan olmadı, ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Ani frenlerin arkadan gelen araçlarda duramama riskini artırdığı, bu tür durumlarda takip mesafesi ve dikkatin önem taşıdığı görülüyor.

Bolu&#039;da yola çıkan köpekler zincirleme kazaya neden oldu

Bolu'da yola çıkan köpekler zincirleme kazaya neden oldu

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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