Kayseri ticaretinde dönüşüm vaadi: Alkan'dan teknoloji, eğitim ve kooperatif önceliği

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ali Alkan, seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği basın toplantısında Kayseri ticaretini ileri taşıma iradesini ve öncelikli projelerini anlattı. Alkan, ekibiyle birlikte sahada yürüttükleri faaliyetlerin iki aydır sürdüğünü belirterek üyelerin destek ve taleplerinin yol haritalarını şekillendirdiğini söyledi.

Saha çalışmaları ve vizyon:

Alkan, adaylık sürecinin başlamasından bu yana sektör temsilcileri ve komite üyeleriyle yoğun bir tempo içinde çalıştıklarını vurguladı. Mevcut durum tespitleri yapıldığını, Kayseri analizinin ve profilinin ortaya konduğunu belirten Alkan, ticaretin eski geleneksel dinamikleriyle günümüzün teknolojik gereksinimlerini birleştirecek bir vizyon benimseyeceklerini ifade etti.

Toplantıda sıklıkla dile getirilen hedefler arasında Kayseri sanayisinin teknolojiyle güçlendirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve şehirdeki girişimcilik potansiyelinin gençler ile kadın girişimciler üzerinden desteklenmesi yer aldı. Alkan, bu yönelimin Kayseri’nin geçmişteki ‘ticaretin başkenti’ kimliğine uygun bir yeniden yapılanmayı amaçladığını belirtti.

Eğitim, teşvikler ve kooperatif projesi:

Alkan, projelerinin merkezinde teknoloji ve ara eleman/mesleki eğitim konularının olduğunu söyledi. Kayseri Ticaret Odası yanındaki boş arazide planladıkları çalışmayı anlatarak, burada Ticaret Meslek Lisesi ve Teknik Meslek Lisesi formatında bir yapı kurup, Ticaret Odası Vakfı vasıtasıyla ara eleman yetiştirmeyi hedeflediklerini aktardı. Eğitici kadrosunun sahada deneyimli ve nitelikli isimlerden oluşturulacağı vurgulandı.

Alkan ayrıca Kayseri’nin devlet teşviklerinden daha fazla faydalanmasının, şehrin kalkınmasında belirleyici olacağını söyledi ve Savunma Sanayi'ndeki gelişmeler bağlamında Kayseri’nin payının artırılması için çalışacaklarını belirtti. Bu kapsamda sektör temsilcileriyle iş birliği içinde teşviklerden azami düzeyde yararlanma sözü verdi.

Kooperatif konusuna değinen Alkan, dokuz yıl önce kurulan ve bugüne kadar sınırlı ilerleme kaydeden kooperatif üyelerinin şikayetlerine değinerek, sorunun çözümü için proje geliştirdiklerini anlattı. Alkan, kooperatifin arsasının alınmış olduğunu, fizibilite çalışmalarının tamamlandığını ve seçimi kazanmaları halinde kooperatifin inşasının 2-3 yıl içinde tamamlanarak üyelerine teslim edilmesini hedeflediklerini belirtti.

Toplantıda ayrıca Kayseri Ticaret Odası'nın hizmet ağını genişletecek pratik adımlar da yer aldı; konsolosluklarla iş birliği içinde vize merkezleri kurularak üyelerin farklı illere giderek vize başvurusu yapma zorunluluğunun azaltılması planlanıyor. Bu uygulamanın, üyelere daha konforlu ve hızlı hizmet sağlama amacı taşıdığı ifade edildi.

Komiteler ve yönetim yapısına ilişkin eleştiriler:

Alkan, oda içindeki yapılandırma ve temsil meselesine de değinerek, mevcutta olan 41 komitenin 61’e çıkarılmasına ilişkin üyelerden gelen serzenişlerin dikkate alındığını söyledi. Bu artışın etkin çalışma koşullarında değerlendirilmediği, 41 komitenin dahi aktif çalıştırılamadığı bir ortamda 61 komitenin verimli olmasının nasıl sağlanacağına dair kaygıların bulunduğunu aktardı.

Bu çerçevede Alkan, sektördeki sorunların sahada dinlenmesi, meclis ve komite toplantılarında aylık düzenin ve rutinin sağlanması, alınan kararların yönetim tarafından uygulamaya geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Liyakat, vizyon ve sektör problemlerine çözüm odaklı yaklaşımın ekibinin öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Basın toplantısında Alkan, projelerini seçime yakın bir tarihte ayrıntılı şekilde paylaşacaklarını belirtti. Üyelerden gelen geri bildirimleri temel alarak, Kayseri ticaretinin önünü açacak kurumlarla iş birliği içinde çalışacaklarını ve bu çalışmaların şeffaf şekilde meclis gündemine taşınacağını sözlerine ekledi.

Alkan'ın açıklamaları, oda yönetimi seçim sürecinde ekonomi, eğitim ve teşvik ekseninde bir yeniden yapılanma vaadi sunarken, kooperatifin tamamlanması ve komite etkinliğinin artırılması gibi somut zaman çizelgeleri de içeriyor. Adayın önümüzdeki günlerde açıklayacağı projeler, seçim kampanyasının ana belirleyicileri olacağa benziyor.

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) YÖNETİM KURULU BAŞKAN ADAYI ALİ ALKAN, SEÇİM ÇALIŞMALARI SÜRECİ İLE İLGİLİ DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISINDA, "KAYSERİMİZİN DAHA İYİ YERLERDE OLMASI İÇİN MÜCADELEMİZİ VERİYORUZ" DEDİ.