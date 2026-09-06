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Karabük'te Filenin Sultanları coşkusu erik dalı ile taçlandı

Karabük'te yazlık sinema etkinliğinde toplanan vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya'yı 3-2 yenmesini açık ekrandan izleyip erik dalı oynayarak kutladı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 22:22

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 22:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karabük'te Filenin Sultanları coşkusu erik dalı ile taçlandı

Yazlık sinemada zafer coşkusu:

Karabük Belediyesi tarafından düzenlenen yazlık sinema etkinliğinde kent sakinleri, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya ile oynadığı CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası finalini açık havada kurulan ekrandan izledi. Karşılaşmanın kritik anlarında tribün benzeri bir atmosfer oluştu; vatandaşlar sayılar sonrası alkış ve tezahüratlarla Filenin Sultanları'na destek verdi.

Maçın ardından duygu dolu anlar:

Türkiye'nin maçı 3-2 kazanmasıyla etkinlik alanında büyük bir sevinç patlaması yaşandı. Oyuncuların sahadaki mücadelesi ve finalin getirdiği gerilim, izleyiciler arasında yoğun bir coşkuya dönüştü; insanlar birbirini tebrik etti, sokaklara taşan bir kutlama havası oluştu.

Geleneksel ezgiyle kutlama:

Vatandaşlar şampiyonluk sevincini yerel ve geleneksel bir ifadeyle taçlandırdı: alanda bir araya gelen kalabalık Erik Dalı oynayarak sevinçlerini dile getirdi. Organizasyonu düzenleyen Karabük Belediyesi yetkilileri, etkinliğin bir araya gelme ve ortak sevinci paylaşma açısından önem taşıdığını belirtti. Açık hava gösterimleri, spor başarılarının kent düzeyinde de birlik ve moral unsuru haline geldiğini gösterdi.

KARABÜK BELEDİYESİ YAZLIK SİNEMA ETKİNLİĞİNDE MİLLİ TAKIMIN İTALYA’YI 3-2 MAĞLUP EDEREK AVRUPA...

KARABÜK BELEDİYESİ YAZLIK SİNEMA ETKİNLİĞİNDE MİLLİ TAKIMIN İTALYA’YI 3-2 MAĞLUP EDEREK AVRUPA ŞAMPİYONU OLMASINI BÜYÜK COŞKUYLA KUTLAYAN VATANDAŞLAR, ŞAMPİYONLUK SEVİNCİNİ ERİK DALI OYNAYARAK DOYASIYA YAŞADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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