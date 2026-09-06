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Kiev’de üçlü arayış: Witkoff, Kushner ve Zelenskiy yeni fikirleri tartıştı

ABD özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova turunun ardından Kiev’de Zelenskiy ile üçlü görüşmeleri ve barış için yeni fikirleri ele aldı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 22:23

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Kiev’de üçlü arayış: Witkoff, Kushner ve Zelenskiy yeni fikirleri tartıştı

Kiev görüşmesi ve üçlü formatın gündeme gelmesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner, Moskova temaslarının ardından Kiev’e giderek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi. Taraflar, Moskova’daki görüşmelerden getirdikleri yeni fikirleri paylaştı ve üçlü görüşmelerin yeniden başlaması konusunda mutabık kalındı.

Moskova turu sonrası Kiev’de temaslar:

Basın toplantısında konuşan Witkoff, Trump’ın kendileriyle Jared Kushner’i buraya gönderdiğini belirterek, "Başkan Trump, Jared ile benden buraya gelmemizi ve görüşmelerle müzakereleri yeniden başlatmamızı istedi. Çünkü bu kendisi için son derece önemli bir konu." dedi. Witkoff, Moskova’daki görüşmelerin ve Kiev’deki temasların gidişatı konusunda "gerçekten iyi hissediyoruz" ifadelerini kullandı ve yeni fikirlerin gündeme geldiğini vurguladı.

Kushner'in değerlendirmesi ve umutlar:

Jared Kushner, Moskova ve Kiev’de son günlerde silahların susmasının olumlu olduğunu belirtti ve Trump’ın nihai hedefinin "ülkeler arasında çatışmanın olmadığı" bir ortam olduğunu söyledi. Kushner, Trump tarafından "gerçek anlamda kapsamlı bir barış paketi oluşturmakla" görevlendirildiklerini ifade ederek bu sürecin "uzun, zorlu ve duygusal" bir mücadele olduğunu dile getirdi.

Kushner Moskova’daki görüşmeyi değerlendirirken, "Başkan Putin ile dün çok yapıcı ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik" dedi ve taraflar arasında şimdiye kadar değerlendirilmeyen fikirlerin masaya yatırıldığını aktardı. Kushner, üçlü formatın verimliliğine dikkat çekerek "Her iki tarafla da konuştuk ve yakın zamanda ilerleme kaydetmeyi umuyoruz" ifadesini kullandı.

Toplantıların sürmesinin önemine vurgu yapan Kushner, "Başarıya ulaşacağımız kesin değil ama yine de bunun için çaba göstermek çok önemli" dedi. Ayrıca, en iyi sonucun ne olabileceğini değerlendirirken "kazan-kazan" yaklaşımının iş dünyası kökenli Trump ekibinin bakışını yansıttığını belirtti.

Zelenskiy'in beklentileri ve sahadaki durum değerlendirmesi:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD’li temsilcilerin üçlü görüşmelerin yeniden başlatılması önerisini destekledi: "Üçlü toplantıların gerçekleştirilmesi için her şey yapılmalı. Bu, üçlü bir toplantı veya Avrupalı ortakların da katıldığı genişletilmiş bir toplantı olabilir." Zelenskiy, bunun hangi formatta olacağının ise Rusya’nın kabulüne bağlı olduğunu kaydetti.

Zelenskiy ayrıca Ukrayna’nın balistik füze savunmasında zayıf olduğunu ve bunun için acil çözüm aradıklarını söyledi. Son günlerdeki saldırıların "gerçekten korkunç" olduğunu belirterek, Putin’in seçim öncesi saldırıları artırdığını iddia etti ve "çocuklarımıza dehşeti yaşatıyorlar" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, sahadaki durumu değerlendirirken Ukrayna’nın Donbas’ta konumunun güçlendiğini ve bu durumun diplomasi için bir fırsat yarattığını belirtti. Kış mevsiminin sınama olacağını, finansman açığının ise ordunun, insani yardımın ve savunma üretiminin sürdürülebilirliği açısından ciddi bir sorun teşkil ettiğini vurguladı.

Müzakere biçimi ve bölgesel aktörlerin rolü:

Witkoff, Moskova’da "büyük ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Yeni fikirler duyduk" diyerek, Kiev’e getirilen fikirlerin üçlü formatın yeniden canlandırılması açısından önem taşıdığını söyledi. Witkoff ayrıca E3 grubunun (İngiltere, Fransa ve Almanya) ulusal güvenlik danışmanlarının toplantıda yer almasını iş birliğinin kritikliğine bağladı.

Taraflar, Moskova ve Kiev görüşmelerinde ortaya konan yeni fikirlerin önümüzdeki haftalarda detaylandırılacağını belirtti. Hem Kushner hem de Witkoff, sürecin zorlu olduğunu ama diyalog ve doğrudan temasın çözüm için kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Zelenskiy ise her formatta üçlü görüşmelerin gerçekleştirilmesi için adımlar atılacağını söyledi.

Görüşmelerin bundan sonra nasıl bir takvimle ilerleyeceği, Rusya’nın hangi formatı kabul edeceği ve önerilen fikirlerin sahada barışa ne kadar katkı sağlayacağı önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak. Şu an için taraflardan gelen mesaj, iletişimin sürdürülmesi ve yeni fikirlerin derinlemesine analiz edilmesi yönünde oldu.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP’IN ORTA DOĞU ÖZEL TEMSİLCİSİ STEVE WİTKOFF VE ABD BAŞKANI DONALD TRUMP’IN...

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP’IN ORTA DOĞU ÖZEL TEMSİLCİSİ STEVE WİTKOFF VE ABD BAŞKANI DONALD TRUMP’IN DAMADI JARED KUSHNER, DÜN MOSKOVA’NIN ARDINDAN BUGÜN UKRAYNA’NIN BAŞKENTİ KİEV’E GELEREK, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY İLE GÖRÜŞTÜ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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