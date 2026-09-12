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Banaz'da Rüzgar sokaktaki dubleks evde çıkan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ın Banaz ilçesi 31 Ağustos Mahallesi Rüzgar Sokak'ta G.A.'ya ait dubleks evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 07:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Banaz'da Rüzgar sokaktaki dubleks evde çıkan yangın kontrol altına alındı

Banaz'da dubleks ev yangını

Uşak'ın Banaz ilçesinde, bir dubleks evde başlayan yangın itfaiye ve diğer ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay yerinde yoğun duman ve alev gözlemlendi.

olayın gelişimi:

Yangın, Banaz ilçesine bağlı 31 Ağustos Mahallesi Rüzgar sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.A'ya ait dubleks evde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi ve kısa sürede evi sardı.

müdahale ve ekipler:

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Banaz Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler ile Uşak Belediyesi ve Banaz Belediyesi'ne ait itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü.

soruşturma:

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

UŞAK’IN BANAZ İLÇESİNDE DUBLEKS BİR EVDE ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİ SONUCU...

UŞAK’IN BANAZ İLÇESİNDE DUBLEKS BİR EVDE ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİ SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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