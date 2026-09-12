Denizli'de eğitimde fırsat eşitliği vurgusu: belediye destekleri genişliyor

Başkan Çavuşoğlu'nun yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda öğrencilere başarı, öğretmenlere mesleki güç ve ailelere kolaylık diledi. Çavuşoğlu, belediye olarak amacı; çocukların ve gençlerin eğitim hayatında fırsat eşitliğini sağlamak, ailelerin yükünü hafifletmek ve öğrencilerin eğitim yolculuklarını güçlü şartlarla sürdürmelerine katkı sunmak şeklinde özetledi.

belediyenin sunduğu eğitim destekleri:

Çavuşoğlu, mesajında kent genelinde kurulan sosyal destek ağının kapsamını anlattı. Açıklamada, 9 farklı Sosyal Etkinlik Merkezimizde ücretsiz kurslar, Türkiye'ye örnek gösterilen “Çavuşoğlu Modeli” beslenme desteği, 44 binişlik ücretsiz ulaşım desteği, YKS ve KPSS sınav ücreti destekleri, "Okula Merhaba" çantaları ile liseye başlayan 9. sınıf öğrencileri için eşofman takımı ve tişört desteğinin sürdüğü vurgulandı.

Ayrıca küçük yaş gruplarına yönelik hizmetler de öne çıkarıldı: 3-6 yaş oyun atölyeleri ve Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezlerimiz ile erken yaşta gelişime yatırım yapıldığı belirtildi. Belediye, bu uygulamalarla eğitimde sürekliliği ve erişilebilirliği artırmayı hedefliyor.

amaç: eşitlik ve güçlü bir gelecek:

Çavuşoğlu, artan hayat pahalılığına ve ekonomik yükün aileler üzerindeki etkisine dikkat çekerek, "Amacımız; bu zor süreçte ailelerimizin bütçesine nefes aldırmak, omuzlarındaki yükü hafifletmek ve hiçbir çocuğumuzun okul yolunda ya da sınıfında boynunu bükük bırakmamaktır" ifadelerini kullandı. Başkan, eğitimde fırsat eşitliği ve sevgi temelli yaklaşımla güçlü bir geleceğin mümkün olduğuna işaret etti.

Mesajını duygusal bir çağrı ile bitiren Çavuşoğlu, öğrencileri "bizim gururumuz ve umudumuz" olarak nitelendirdi, öğretmenleri Atatürk'ün izinde bu yolculuğun rehberleri, aileleri ise en fedakar kahramanlar olarak tanımladı. Konuşmasında, belediyenin çocukların ve ailelerin yanında olmaya devam edeceği taahhüdünü yineledi: "Evlatlarımızın her daim yanındayız".

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MESAJINDA ÖĞRENCİLERE VE ÖĞRETMENLERE BAŞARI, AİLELERE İSE KOLAYLIK DİLEYEREK, "EVLATLARIMIZIN HER DAİM YANINDAYIZ" DEDİ. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN EĞİTİM HAYATINDA FIRSAT EŞİTLİĞİNİ SAĞLAMAK, AİLELERİN YÜKÜNÜ HAFİFLETMEK VE ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM YOLCULUKLARINI DAHA GÜÇLÜ ŞARTLARDA SÜRDÜRMELERİNE KATKI SUNMAK İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜKLERİNİ BELİRTEN BAŞKAN BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.