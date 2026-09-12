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Çameli’de 10 cihaz kapasiteli diyaliz merkezi için saha incelemesi

Cahit Özkan ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yapımı süren 10 cihaz kapasiteli Çameli Diyaliz Merkezi inşaatını inceleyip çalışmalar hakkında bilgi aldı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 07:14

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EDİTÖR: Serkan Varol

Çameli’de 10 cihaz kapasiteli diyaliz merkezi için saha incelemesi

Çalışmalar yerinde incelendi:

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan ile Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçede yapımı devam eden Diyaliz Merkezi inşaatını ziyaret ederek yetkililerden proje hakkında bilgi aldı. Yetkililer, merkezin bir an önce hizmete girmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktardı.

İncelemede projenin teknik ve lojistik yönleri değerlendirilirken, inşaatın tamamlanmasının ardından merkezin yerel sağlık hizmetlerine doğrudan katkı sağlayacağı vurgulandı. Saha çalışmalarıyla ilgili kısa ve orta vadeli ihtiyaçlar not edildi.

hastaların erişimi ve ilçe sağlığı:

Merkezin 10 cihaz kapasiteli olması planlanıyor. Tamamlandığında ilçedeki diyaliz hastalarının tedavi için çevre ilçelere veya Denizli şehir merkezine gitme gereksiniminin önemli ölçüde azalması hedefleniyor. Bu durum, hastaların ulaşım yükünü hafifletirken sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak ve ilçenin sağlık altyapısını güçlendirecektir.

belediye açıklaması:

Çameli Belediyesi açıklamasında, AK Parti Denizli Milletvekili Sayın Cahit Özkan ve Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Arslan'ın ilçeye kazandırılacak diyaliz merkezi inşaatında incelemelerde bulunarak devam eden çalışmaları yerinde değerlendirdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca hemşehrilerin diyaliz hizmetine daha kolay ve yerinde ulaşmasının sağlanacağı ve yatırımın ilçe sağlık altyapısına önemli katkı sunacağı ifade edildi. Diyaliz Merkezimizin Çameli’mize ve hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz.

AK PARTİ DENİZLİ MİLLETVEKİLİ CAHİT ÖZKAN İLE ÇAMELİ BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ ARSLAN, ÇAMELİ’DE...

AK PARTİ DENİZLİ MİLLETVEKİLİ CAHİT ÖZKAN İLE ÇAMELİ BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ ARSLAN, ÇAMELİ’DE YAPIMI DEVAM EDEN DİYALİZ MERKEZİ İNŞAATINI ZİYARET EDEREK ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ VE YETKİLİLERDEN SON DURUM HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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