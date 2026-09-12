Uşak’ta saman yüklü tır devrildi, sürücü ağır yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde saman yüklü tır devrildi

Kaza, Afyonkarahisar-Uşak karayolu Gedikler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. (50) idaresindeki 06 HB 2941 plakalı saman yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Müdahale ve sevk:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

sürücünün sağlık durumu ve soruşturma:

Yetkililerden edinilen bilgiye göre yaralı sürücünün hayati tehlikesi bulunuyor. Olay yerinde görev yapan polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; bölgedeki güvenlik ve trafik tedbirleri alındı.

Kaza nedeniyle karayolunda kısa süreli ulaşım aksaması yaşandığı, ekiplerin çalışmasının ardından yolun tekrar ulaşıma açıldığı bildirildi.

UŞAK’IN BANAZ İLÇESİNDE SAMAN YÜKLÜ TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI.