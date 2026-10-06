Banaz'da yükselen yıldız: Mert Demir k-1'de şampiyonluğa uzandı

Banaz'da yükselen yıldız: Mert Demir k-1'de şampiyon

Uşak'ın Banaz ilçesindeki Banaz Kültür Parkı'nda düzenlenen Kick Boks Gala Maçı'na 40 sporcu katıldı. Pazaryerispor formasıyla ringe çıkan genç kick boksçu Mert Demir, Genç Erkekler K-1 kategorisindeki maçında rakibini mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

maçın akışı ve sonuçları:

Demir, karşılaşmada sergilediği mücadele ve performansla öne çıktı; elde ettiği şampiyonlukla kariyerine bir kupa daha ekledi. Başarı, Pazaryeri ilçesinde sevinç ve gururla karşılandı ve genç sporcunun bölgedeki yükselişini pekiştirdi.

Antrenörün ve kulübün değerlendirmesi:

Fehmi Piliç sporcusunu tebrik ederek şunları söyledi: Mert’in ortaya koyduğu mücadele ve azim bizleri gururlandırdı. Elde ettiği bu başarı, düzenli çalışmanın ve verilen emeğin karşılığıdır. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum

Piliç ayrıca, sporculara ve kulübe sağlanan destekler için Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e teşekkür etti. Pazaryerispor camiası da genç sporcuların başarılarının artarak süreceğini belirterek; kulübe ve sporculara destek veren herkese teşekkür etti.

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