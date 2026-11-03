Bandırma-Gönen yolunda kamyon şarampole çıktı: 1 yaralı

kaza yerinde durum:

Balıkesir’in Bandırma ilçesi ile Gönen ilçesini birbirine bağlayan karayolunun Alaaddin Mahallesi mevkiinde tek taraflı bir trafik kazası meydana geldi. Bandırma istikametinden Gönen yönüne giden kamyon, yapımı devam eden duble yol güzergâhında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve yol kenarındaki alanda durabildi.

müdahale ve sağlık durumu:

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

yol güvenliği ve kaldırma çalışmaları:

Jandarma ekipleri, bölgede başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Yoldan çıkan kamyon, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı; çalışmaların tamamlanmasının ardından karayolunda trafik akışı yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

BANDIRMA-GÖNEN YOLUNDA KAMYON YOLDAN ÇIKTI: 1 YARALI