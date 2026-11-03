Dolar 49,9926 +0,03%
Euro 55,9478 +0,04%
Bist 10.996,62 +0,32%
Altın Gram 6.290,97 -1,40%
EUR/USD 1,1186 -0,04%
Brent Petrol 105,88 +1,06%
--°

Bandırma-Gönen yolunda kamyon şarampole çıktı: 1 yaralı

Bandırma-Gönen karayolunun Alaaddin Mahallesi kesiminde kontrolden çıkan kamyon yol dışına çıkarak durdu; olayda 1 kişi yaralandı, ekipler müdahaleyle yolu açtı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bandırma-Gönen yolunda kamyon şarampole çıktı: 1 yaralı

kaza yerinde durum:

Balıkesir’in Bandırma ilçesi ile Gönen ilçesini birbirine bağlayan karayolunun Alaaddin Mahallesi mevkiinde tek taraflı bir trafik kazası meydana geldi. Bandırma istikametinden Gönen yönüne giden kamyon, yapımı devam eden duble yol güzergâhında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve yol kenarındaki alanda durabildi.

müdahale ve sağlık durumu:

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

yol güvenliği ve kaldırma çalışmaları:

Jandarma ekipleri, bölgede başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Yoldan çıkan kamyon, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı; çalışmaların tamamlanmasının ardından karayolunda trafik akışı yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

BANDIRMA-GÖNEN YOLUNDA KAMYON YOLDAN ÇIKTI: 1 YARALI

BANDIRMA-GÖNEN YOLUNDA KAMYON YOLDAN ÇIKTI: 1 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Firari tecavüz hükümlüsü jandarma operasyonuyla Sincan'da yakalandı
images

Sakarya'daki çocuk ölümünde iddianame: tasarlama ve ihmal iddiası
images

Tramvay çalışmasında kapatılan su gideri esnafın iş yerlerini suyla doldurdu
images

Market sırasında saldırıya uğrayan kadın: 'şu an kulağım tam duymuyor'

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sakarya'daki çocuk ölümünde iddianame: tasarlama ve ihmal iddiası

Batı Karadeniz'de öğleden sonra başlayacak sağanaklara karşı uyarı

Anadolu Üniversitesi mezunundan kayıp dünya temalı kısa animasyonla Altın Portakal'da jüri özel ödülü

Çeşme'nin termal kaynakları sağlık turizmine taşınacak adımlar masaya yatırıldı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı