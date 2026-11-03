Dolar 49,9938 +0,04%
Euro 55,9311 +0,01%
Bist 11.011,12 +0,45%
Altın Gram 6.291,28 -1,40%
EUR/USD 1,1182 -0,08%
Brent Petrol 105,90 +1,08%
--°

Takla deneyimiyle emniyetin önemini gösteren simülatör Bolu'da ilgi topladı

Bolu'da kurulan emniyet kemeri simülasyon aracı vatandaşlara takla anını yaşatarak kemerin kazalarda hayat kurtardığını uygulamalı gösterdi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:52

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 12:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Takla deneyimiyle emniyetin önemini gösteren simülatör Bolu'da ilgi topladı

Bolu'da kurulan simülasyon etkinliği:

Bolu'da, trafik güvenliği bilincini artırmak ve kazalardan kaynaklanan can kayıplarını azaltmak amacıyla kurulan emniyet kemeri simülasyon aracı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Etkinlik, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ile 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamındaki hedeflere hizmet edecek şekilde düzenlendi.

Uygulamalı eğitim ve ekiplerin rolü:

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Bolu'ya gönderilen Mobil Trafik Eğitim Tırı ve emniyet kemeri simülasyon aracı ile çocuklara, gençlere ve vatandaşlara yönelik uygulamalı eğitimler verildi. Polis ekipleri, simülasyona binmek isteyenlere önce emniyet kemerinin trafik kazalarındaki koruyucu rolünü anlattı; ardından katılımcılar, aracın muhtemel bir takla anını yaşatarak kemerin etkisini uygulamalı olarak deneyimledi.

Katılımcı tepkileri ve gözlemler:

Simülasyon sırasında bazı katılımcıların şaşkınlık ve anlık tepki göstermesi, etkinliğe renkli görüntüler kattı. Deneyimi paylaşan vatandaşlar, uygulamanın kemerin önemini somut biçimde ortaya koyduğunu belirtti. Ahmet Ekici, "Gerçekten kemer çok önemliymiş. Bundan sonra kemerlerimizi asla çıkarmıyoruz. Hayat kurtarıyor." ifadelerini kullandı.

Umut Talha Bayramoğlu ise deneyimi daha eğlenceli ve öğretici bulduğunu söyleyerek, "Çok zevkliydi. Lunaparktan daha zevkliydi. Kemer olmasa kesin ölürdüm. Kemer etkili. Kemer olmasa camdan çıkmıştım, arabanın altında kalmıştım. Her zaman kemer takıyoruz" diye konuştu.

Etkinlik düzenleyicileri, uygulamalı simülasyonların farkındalık yaratmada etkili olduğunu ve sürücülerin ile yolcuların her yolculukta emniyet kemeri takmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

BOLU’DA TRAFİK GÜVENLİĞİ BİLİNCİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA KURULAN EMNİYET KEMERİ SİMÜLASYON ARACI...

BOLU’DA TRAFİK GÜVENLİĞİ BİLİNCİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA KURULAN EMNİYET KEMERİ SİMÜLASYON ARACI, VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ. SİMÜLASYONA KATILAN VATANDAŞLAR, ARACIN TAKLA ATMASIYLA EMNİYET KEMERİNİN HAYATİ ÖNEMİNİ UYGULAMALI OLARAK DENEYİMLERKEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eğitimde kalite ve güvenlik önceliği: Karabük'te haftalık değerlendirme
images

MEB’in ortak yazılılarıyla beceri odaklı değerlendirme dönemi başladı
images

Gençlerle tercihleri konuşmak: Köyceğiz'de bağımlılıkla farkındalık söyleşisi
images

Elazığ'da tek ip boylu kaya tırmanış teknikleri uygulamalı olarak öğretildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Başkentte kaçakçılığa ağır darbe: 15 kişi gözaltında

Edirne Meriç nehrinde bot faciası: iki çocuk aranıyor

Yeni Parti liderinden TBMM'de Bahçeli'ye taziye ziyareti

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada Ankara'da hamile kadın bebeğini kaybetti

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı