Takla deneyimiyle emniyetin önemini gösteren simülatör Bolu'da ilgi topladı

Bolu'da kurulan simülasyon etkinliği:

Bolu'da, trafik güvenliği bilincini artırmak ve kazalardan kaynaklanan can kayıplarını azaltmak amacıyla kurulan emniyet kemeri simülasyon aracı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Etkinlik, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ile 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamındaki hedeflere hizmet edecek şekilde düzenlendi.

Uygulamalı eğitim ve ekiplerin rolü:

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Bolu'ya gönderilen Mobil Trafik Eğitim Tırı ve emniyet kemeri simülasyon aracı ile çocuklara, gençlere ve vatandaşlara yönelik uygulamalı eğitimler verildi. Polis ekipleri, simülasyona binmek isteyenlere önce emniyet kemerinin trafik kazalarındaki koruyucu rolünü anlattı; ardından katılımcılar, aracın muhtemel bir takla anını yaşatarak kemerin etkisini uygulamalı olarak deneyimledi.

Katılımcı tepkileri ve gözlemler:

Simülasyon sırasında bazı katılımcıların şaşkınlık ve anlık tepki göstermesi, etkinliğe renkli görüntüler kattı. Deneyimi paylaşan vatandaşlar, uygulamanın kemerin önemini somut biçimde ortaya koyduğunu belirtti. Ahmet Ekici, "Gerçekten kemer çok önemliymiş. Bundan sonra kemerlerimizi asla çıkarmıyoruz. Hayat kurtarıyor." ifadelerini kullandı.

Umut Talha Bayramoğlu ise deneyimi daha eğlenceli ve öğretici bulduğunu söyleyerek, "Çok zevkliydi. Lunaparktan daha zevkliydi. Kemer olmasa kesin ölürdüm. Kemer etkili. Kemer olmasa camdan çıkmıştım, arabanın altında kalmıştım. Her zaman kemer takıyoruz" diye konuştu.

Etkinlik düzenleyicileri, uygulamalı simülasyonların farkındalık yaratmada etkili olduğunu ve sürücülerin ile yolcuların her yolculukta emniyet kemeri takmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

BOLU’DA TRAFİK GÜVENLİĞİ BİLİNCİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA KURULAN EMNİYET KEMERİ SİMÜLASYON ARACI, VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ. SİMÜLASYONA KATILAN VATANDAŞLAR, ARACIN TAKLA ATMASIYLA EMNİYET KEMERİNİN HAYATİ ÖNEMİNİ UYGULAMALI OLARAK DENEYİMLERKEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.