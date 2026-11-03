Çarpışma Sungurlu-Boğazkale yolunda: Burak Ünal (30) ve eşi Firdevs Ünal hayatını kaybetti

Kaza yeri ve ilk bilgiler:

Çorum'un Sungurlu ilçesi Sungurlu-Boğazkale kara yolu Yekbas köyü mevkiinde meydana gelen kazada, seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen tır ile Burak Ünal yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, Sungurlu Belediyesi personeli olduğu belirtilen Burak Ünal (30) ile eşi Firdevs Ünal olay yerinde hayatını kaybetti.

müdahale ve sonrası:

Kaza haberinin ulaşması üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından çiftin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

soruşturma ve belgelenen bilgiler:

Olayla ilgili işlemler ve adli inceleme başlatıldı; yetkililer kazanın nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Kamuoyuna yansıyan bilgiler, kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve kaza yerinin Yekbas köyü mevkii ile sınırlıdır.

SUNGURLU İLÇESİNDE TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU YARALANAN ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ.