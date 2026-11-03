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Kırmızı ışıkta duran tıra arkadan çarpma Akşehir'de: 2 yaralı

Akşehir D-300 Atakent Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen tıra otomobil arkadan çarptı; sürücü M.B. ile yolcu A.B. yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırmızı ışıkta duran tıra arkadan çarpma Akşehir'de: 2 yaralı

Kaza yerinde ilk bilgiler

Konya’nın Akşehir ilçesinde, D-300 kara yolu Atakent Kavşağında meydana gelen kazada bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı. Olayda otomobil sürücüsü M.B. ile araçta bulunan yolcu A.B. yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar’dan Konya istikametine seyir halinde olan tır, sürücüsü F.Y. yönetimindeki 06 SFF 44 plakalı araçla kavşaktaki trafik ışıklarının kırmızıya dönmesi üzerine durdu. Aynı yönde ilerleyen otomobil (03 BS 045 plakalı) henüz belirlenemeyen bir nedenle duramayarak tırın dorsesine arkadan çarptı.

Müdahale ve yaralıların durumu

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanlarla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralananların tedavi altına alındığını bildirdi.

Soruşturma ve trafik akışı

Kaza ile ilgili ekipler tarafından yerinde inceleme yapıldığı ve konuyla ilgili tahkikat başlatıldığı belirtildi. Kazanın nedenine ilişkin ayrıntılar yapılacak teknik inceleme ile belirlenecek olup, olay sırasında bölgedeki trafik akışında kısa süreli aksamalar olduğu kaydedildi.

Önemli bilgiler: Olayda adı geçen sürücü ve yolcu kimlikleri ile araç plakaları M.B., A.B., F.Y., 03 BS 045 ve 06 SFF 44 olarak verildi; adli ve idari soruşturma sürüyor.

KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE OTOMOBİLİN KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN TIRA ARKADAN ÇARPMASI SONUCU 2 KİŞİ...

KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE OTOMOBİLİN KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN TIRA ARKADAN ÇARPMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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