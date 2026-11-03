Aileyi güçlendirerek çocukları dijitale karşı koruyacağız

Mahinur Özdemir Göktaş panelde konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Dijital Çağda Değer Odaklı Politikalarla Aile Kurumunun Güçlendirilmesi Üst Düzey Paneli"nde konuştu. Bakan Göktaş, dijitalleşmenin aile yaşantısı ve mahremiyet üzerindeki etkilerini vurguladı ve Türkiye'nin bu alanda attığı adımları anlattı.

Dijital yaşamın aileye etkisi:

Bakan konuşmasında, aynı sofrada oturulsa bile ekranlar nedeniyle iletişimin zayıfladığını belirterek, "Çocuklar annelerine, babalarına soru sormaktan ziyade elindeki tabletlere, ekranlara, yapay zekaya doğrudan soru soruyor" ifadelerini kullandı. Gençlerin sosyal medyadaki kusursuz hayatlarla kendi yaşamlarını kıyasladığını söyleyen Göktaş, dijital teknolojinin yarattığı risklere karşı koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirildiğini aktardı.

Bu çerçevede Bakanlık, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı ile 2024-2028 dönemini kapsayan hedefleri belirlediğini; planın beş ana temasından birinin dijitalleşme olduğunu kaydetti. Göktaş, "Çünkü dijital çağda en etkili güvenlik duvarı teknoloji değil, bilinçli birey, güçlü aile ve sorumluluk sahibi toplumdur. Hepimizin üzerinde ciddi sorumluluk var" dedi.

Sosyal medya düzenlemesi ve uygulamalar:

Bakan Göktaş, 15 yaş altı çocuklar için getirilen sosyal medya düzenlemesini hayata geçirdiklerini belirtti. Nisan ayında yapılan düzenlemenin ardından yönetmeliğin 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdiğini, yeni açılan hesapların ise e-Devlet üzerinden yaş doğrulama ile entegre başlayacağını söyledi. Göktaş, 31 Mart 2027 tarihi itibarıyla mevcut hesaplar dahil tüm Türkiye'de sistemin devrede olacağını vurguladı.

Yönetmelikte çocukları kontrolsüz içerikten korumanın, 15-18 yaş arasındakiler için yetişkinlerden ayrı güvenli alanlar oluşturmanın ve dijital hizmet sunan yapılara denetlenebilir sorumluluk yüklemenin amaçlandığı kaydedildi. Bakanlığın sosyal medya çalışma grubunun yanı sıra 'Çocuklar Güvende' web sayfası ve mobil uygulamasıyla ebeveynlere rehberlik sağlandığı bildirildi.

Uygulamayla çocuklar internette karşılaştıkları zararlı içerikleri 'Benimle Paylaş' butonuyla Bakanlığa iletebiliyor; mobil uygulamadaki acil buton ise risk altındaki çocuk veya ailelerin doğrudan Bakanlığa ulaşmasını sağlıyor. Bakanlık, gelen bildirimlerde öncelikle çocuğa ulaşıldığını, ihtiyaç halinde aileyle iletişime geçildiğini belirtti.

Eğitim, detoks ve uluslararası adımlar:

Bakanlık ayrıca 'İlk Öğretmenim İlk Ailem' mobil uygulaması ve modüler aile eğitim programlarıyla aile desteğini sürdürüyor; dijital detoks etkinlikleriyle bilinçli teknoloji kullanımını teşvik ediyor. Göktaş, dijital bağımlılığın yalnızca çocukları değil tüm aile bireylerini etkilediğini vurguladı.

Uluslararası alanda Türkiye'nin girişimleri de öne çıktı. Bu yıl Cidde'de düzenlenen 48. İslam Komisyonunda gençlerin dijital oyunlar ve sosyal medyada korunmasına yönelik karar tasarısının kabul edildiğini; Eylül'de Birleşmiş Milletler'de çocukların dijital güvenliğini gündeme taşıdıklarını söyledi. Göktaş, İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde ortak bir dijital güvenlik mekanizması kurulmasını önerdiklerini belirtti.

"Ailesi güçlü, çocuğu güvende, geleceğinden emin bir Türkiye inşa edeceğiz" cümlesiyle konuşmasını tamamlayan Bakan Göktaş, düzenlemelerin yalnızca yaş sınırı olmadığını, aynı zamanda çocukların gelişimini ve mahremiyetini korumaya yönelik çok boyutlu bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

Bakan Göktaş: "Ailesi güçlü, çocuğu güvende, geleceğinden emin bir Türkiye inşa edeceğiz"