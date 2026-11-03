tekirdağ duruşmasında teyzesi öldürülen kadının davası: savunmalar ve tanık anlatımları

duruşmanın özeti:

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 9 Ocak 2026 tarihinde Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşanan olayın iki sanığı karşı karşıya geldi. Olayda 70 yaşındaki Binnaz Eriş'in bıçaklanarak öldürüldüğü ve cesedin üzerine kolonya dökülüp evin ateşe verildiği iddia ediliyor. Duruşmada, tutuklu sanık Ö.B. hazır bulunurken, cinayetin baş şüphelisi İnci Çalışkan iş yoğunluğu gerekçesiyle cezaevinden salona getirilemedi.

sanıkların savunmaları:

Tasarlayarak kasten öldürme, yağma ve mala zarar verme suçlarından azmettirmekle suçlanan Ö.B., mahkemede suçlamaları reddetti. Ö.B. savunmasında, İnci Çalışkan ile 2019 sonlarında başlayan ve 3-4 ay süren bir gönül ilişkisi olduğunu, ilişkinin kendisinin evli olduğunu öğrenince bittiğini belirtti. Mahkemedeki ifadesinde, karşısına atılan iddiaları kabul etmediğini tekrar ederek, "Söz konusu olayla bir ilgim yoktur" dedi ve maktülün ailesine başsağlığı diledi.

Ö.B. ayrıca, İnci ile zaman zaman borç para alıp verdiklerini, sonrasında beş yıl görüşmediklerini, çocuğun kendisinden olduğunu söylediği iddiasına karşılık arada para gönderme talepleri olduğunu ifade etti. Sanık, kendisinin de bu süreçte mağdur olduğunu belirtti.

tanık ve aile ifadeleri:

İnci Çalışkan'ın eşi C.Ç., duruşmada eşinin başka biriyle ilişkisinin olduğunu olaydan sonra öğrendiğini belirtti. C.Ç., İnci'nin aile birikimlerinden para istediğini, aile hesabındaki altınların bozdurulması karşılığında eşinin hesabına para aktardığını ve olay günü gönderilen paranın bu amaçla gönderildiğini söyledi.

Tanık D.B. ise İnci Çalışkan ile 2015'te çocukları aracılığıyla tanıştığını, Ö.B.'yi Çalışkan üzerinden tanıdığını ve İnci'nin Ö.B.'nin kendisini tehdit ettiğini anlattığını aktardı. D.B., İnci'nin hamile kaldığında Ö.B.'nin "kocanı ve aileni arayarak çocuğun benden olduğunu söylerim" şeklinde tehdit ettiğini söylediğini mahkemeye bildirdi.

Öldürülen Binnaz Eriş'in oğlu Serkan Eriş, mahkemede İnci'nin teyzesinin kızı olduğunu ve annesinin evine sık sık girdiğini belirterek, yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu söyledi. Serkan Eriş, hem kendi hem de aile adına sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

delil ve soruşturma bulguları:

Soruşturma kapsamında, İnci Çalışkan'ın adresinde kanlı bıçak ele geçirildiği ve kriminal incelemelerde bıçak üzerinde Binnaz Eriş'e ait kan örnekleri tespit edildiği kaydedildi. Ayrıca, Çalışkan'ın olay öncesinde yapay zekâ üzerinden cinayet yöntemlerine ilişkin aramalar yaptığı iddiası soruşturma dosyasına girdi.

mahkeme kararı ve dava takvimi:

Mahkeme heyeti, tasarlayarak kasten öldürme, yağma ve mala zarar verme suçlarından yargılanan İnci Çalışkan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Cinayete azmettirmekle suçlanan Ö.B. hakkında ise mevcut adli kontrol tedbirleriin sürdürülmesine hükmedildi. Dava, 4 Şubat 2027 tarihinde saat 11.10'a ertelendi.

Duruşmada sanık, tanık ve aile yakınlarının ifadeleri ile savunmalar öne çıkarken, adli sürecin ilerleyişi ve delil değerlendirmeleri bir sonraki duruşmada tartışılmaya devam edecek.

İNCİ ÇALIŞKAN