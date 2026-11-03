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Antalya'da balıkçıların fark ettiği kimliği belirsiz erkek hayatını kaybetti

Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada balıkçılar tarafından 30'lu yaşlarda bir erkeğin cansız bedeni bulundu; olay jandarma ve adli makamlara bildirildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Antalya'da balıkçıların fark ettiği kimliği belirsiz erkek hayatını kaybetti

Antalya'da denizde cansız beden bulundu

Antalya'da sabah saatlerinde denizde hareketsiz bir kişi olduğunu fark eden balık tutan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi, Lara Caddesi yakınındaki Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada gerçekleşti.

Olay yeri ve müdahale:

İhbar üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı bot bölgeye sevk edildi. Deniz polisi tarafından suda hareketsiz halde bulunan şahıs bota alınarak Kaleiçi Yatlimanı'na getirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kimlik tespiti ve adli süreç:

Üzerinden kimlik çıkmayan ve tahmini olarak 30'lu yaşlarda olduğu belirtilen şahsın kimliğinin belirlenmesi için Olay Yeri İnceleme ekipleri parmak izi aldı. Falezlerden düşerek yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendirilen cenaze, kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Balık tutan vatandaşlar fark etti: Antalya&#039;da denizde bir kişinin cansız bedeni bulundu

Balık tutan vatandaşlar fark etti: Antalya'da denizde bir kişinin cansız bedeni bulundu

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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