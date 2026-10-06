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Bandırma Paşabayır'da park halindeki otomobilde motor yangını maddi hasara yol açtı

Bandırma Paşabayır Mahallesi'nde park halindeki 35 DC 1306 plakalı otomobilin motorunda çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 08:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bandırma Paşabayır'da park halindeki otomobilde motor yangını maddi hasara yol açtı

Bandırma'da park halindeki otomobilde yangın

Bandırma ilçesi Paşabayır Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Araçta bulunan 35 DC 1306 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle alevlerin yükseldiği bildirildi.

Müdahale ve söndürme:

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, motor bölümünde etkili olan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Hasar ve inceleme:

Yangın sonucu otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.

BANDIRMA’DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN MOTOR KISMINDA YANGIN ÇIKTI

BANDIRMA’DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN MOTOR KISMINDA YANGIN ÇIKTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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