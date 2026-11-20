Denetimin yürütülüşü:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen helikopter destekli "Huzur İstanbul" uygulaması çerçevesinde Taksim Meydanı başta olmak üzere çok sayıda noktada denetim yaptı. Uygulamaya Güvenlik ve Trafik, TEM, KOM ekiplerinin yanı sıra bekçiler de katıldı ve koordineli bir çalışma yürütüldü.

Uygulama noktalarında alınan önlemler:

Belirlenen noktalarda giriş ve çıkışlar kapatılarak kontrol noktaları oluşturuldu. Durdurulan şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı; el çantaları, valizler ve araçlar detaylı biçimde arandı. Trafik kontrolleri eş zamanlı devam ederken, aramalarda narkotik köpekleri de kullanıldı.

Polis ekiplerinin alanlardaki yoğun görünürlüğü, denetimlerin hem suç ve olayların önlenmesine hem de halkın güvenlik algısının güçlendirilmesine yönelik olduğu mesajını verdi. Uygulamada şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı belirtilirken, denetimlerin geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

Yetkililer, bu tür uygulamaların rutin güvenlik tedbirlerinin bir parçası olduğunu ve toplumun huzurunun sağlanmasına katkıda bulunduğunu vurguladı.

TAKSİM’DE 'HUZUR İSTANBUL' DENETİMİ