Olayın gelişimi:

İstanbul Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, boş park yerinde misafiri geleceği için beklediği belirtilen yaşlı adam ile komşusu arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve iddialara göre 28 yaşındaki M.S. (28), yaşlı komşusunu iterek yere düşürdü.

Olay anı ve müdahale:

Düşme sırasında yaşlı adamın başı yerdeki parke taşına çarptı. Çevredeki vatandaşlar müdahale ederek duruma müdahale etti ve olay anına dair görüntüler kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada veya yerel yayınlarda paylaşılmasının ardından durum emniyete intikal etti.

Emniyet işlemleri ve uygulanan cezalar:

Görüntülerin incelenmesi ve plaka sorgulaması sonucunda sürücünün kimliği tespit edilerek M.S. yakalandı. Trafik polisleri tarafından sürücüye, 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' maddesinden idari işlem uygulandı. Sürücüye toplam 180 bin TL idari para cezası kesilirken, olayda kullanılan araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Yetkililer, benzer olayların önüne geçilmesi için toplumsal duyarlılığın ve trafik kurallarına uyumun önemine dikkat çekti.

ESENYURT’TA PARK YERİ KAVGASINDA KOMŞUSUNU DARP EDEN ŞAHSA 180 BİN TL CEZA KESİLDİ