yakalanma ve tespit:

İçişleri Bakanlığı, difüzyonla uluslararası seviyede aranan Serdar Altınbaş’ın Çekya’da yakalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu Altınbaş’ın tespit edildiği bildirildi.

Soruşturma kayıtlarına göre Altınbaş hakkında Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından arama kaydı bulunduğu; İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin arama kararı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen yurt dışı çıkış yasağı tespit edildi.

hukuki süreç ve iade işlemleri:

Çekya Interpol birimleriyle yürütülen temaslar sonucunda Altınbaş’ın Prag Vaclav Havel Havalimanı transit bölgesinde olduğu belirlendi. Türkiye’ye iadesinin sağlanması amacıyla Adalet Bakanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında 20 Kasım 2026 tarihinde hakkında difüzyon mesajı yayımlandı.

Difüzyonun Çekya makamlarına iletilmesinin ardından Altınbaş’ın yakalanması sağlandı ve Türkiye’ye iadesine yönelik işlemler başlatıldı. Bakanlık açıklamasında ayrıca, Kahraman Polislerimizi, Interpol Daire Başkanlığımızı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz ifadelerine yer verildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, DİFÜZYONLA ULUSLARARASI SEVİYEDE ARANAN SERDAR ALTINBAŞ’IN ÇEKYA’DA YAKALANDIĞINI AÇIKLADI.