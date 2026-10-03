doğuma güvenle hazırlanıyorlar: Malatya’da gebe okulu anne adaylarının kaygılarını azaltıyor

Malatya'da gebe okulu eğitimleri artan güven sağlıyor:

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezlerinde yürütülen Gebe Okulu eğitimleri, anne adaylarının gebelik ve doğum sürecine daha bilinçli hazırlanmasını hedefliyor. Uygulamalı ve birebir eğitimlerin verildiği merkezlerde katılımcılara doğum süreci, doğum çeşitleri, sonrası bakım ve bebek bakımı hakkında ayrıntılı bilgiler aktarılıyor.

Eğitimlerin amacı; anne adaylarının doğuma ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlamak, kaygılarını azaltmak ve doğuma güvenle yaklaşmalarına destek olmaktır. Uygulamalı maket çalışmaları ve birebir takipler, katılımcıların sürece daha hazırlıklı girmesine katkı sunuyor.

Anne adaylarının deneyimleri:

Gebe Okulu eğitimlerinden yararlanan Sümeyye Çavuş, diyabet hastası olmasına rağmen iki doğumunu da normal gerçekleştirdiğini belirtti. Çavuş, sağlık çalışanlarının desteğinin doğum sürecinde kendisine güven verdiğini vurgulayarak, "Normal doğum en güzeli. Diyabet hastası olmama rağmen ebelerimizin ve doktorlarımızın desteğiyle iki doğumumu da normal şekilde yaptım" dedi.

Çavuş, doğum yaklaşırken panik ve korkuların artabildiğini, ancak sağlık personelinin yanında olduğunu bilmenin rahatlatıcı olduğunu aktardı. Gebe Okulu sayesinde doğum sürecine daha bilinçli hazırlandığını ve eğitimlerin önemli olduğunu söyledi.

Baba Volkan Çavuş ise aldıkları eğitimlerin yalnızca doğum anına değil, doğum sonrasındaki sürece de hazırlık sağladığını ifade etti. Altı günlük bebeklerinin normal doğumla dünyaya geldiğini belirten Volkan Çavuş, "Sezaryen sonuçta bir ameliyat ve kendine göre riskleri bulunuyor. Normal doğum sonrasında annenin toparlanmasının daha hızlı olduğunu gördük" diye konuştu.

Eğitimlerin içeriği ve sağlıkçıların rolü:

Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü Zafer Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Yusuf Küçük, Gebe Okulu'nda anne adaylarına doğum süreci hakkında ayrıntılı bilgiler verdiklerini, maketler üzerinden uygulamalı eğitim yapıldığını ve anne adaylarının birebir takip edildiğini belirtti. Dr. Küçük, eğitimlerin temel hedefinin "anne adaylarımızın doğumla ilgili korku ve kaygılarını azaltmak, kendilerine olan güvenlerini artırmak" olduğunu ifade etti.

Dr. Küçük, doğum şeklinin tıbbi gereklilikler doğrultusunda hekim tarafından belirlendiğini, gerekli durumlarda sezaryenin uygulanmasının gerekebileceğini de ekledi. Buna rağmen eğitimlerin, anne adaylarının bilinçlenmesi ve mümkünse normal doğumu tercih edebilmeleri açısından etkili olduğuna dikkat çekildi. Nitekim eğitimlere katılan ve başlangıçta sezaryen planlayan 4 anne adayı, sürecin sonunda normal doğumu tercih etti.

Genel olarak Gebe Okulu uygulamaları, hem anne adaylarının bilgilendirilmesi hem de ailelerin doğum ve sonrası süreçlere psikolojik olarak hazırlanması açısından merkez yetkilileri tarafından etkili bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

Malatya'da anne adaylarına doğuma hazırlık eğitimi veriliyor