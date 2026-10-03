Çanta içindekiler geleceği şekillendiriyor: okula giderken beslenmede dikkat edilmesi gerekenler

Beslenme çantasının dengesi çocuk sağlığını belirliyor:

Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İlayda Altuncevahir, okulların açılmasıyla birlikte beslenme çantalarının yeniden gündeme geldiğini ve bu alanda yapılan tercihlerin çocukların uzun vadeli sağlığını etkileyebileceğini vurguladı. Altuncevahir, özellikle porsiyon ve makro besin dengesi üzerinde durarak, protein, karbonhidrat ve yağların dengeli dağılımının önemine işaret etti.

Protein ve porsiyon kontrolü:

Altuncevahir, beslenme çantasında mutlaka bir protein kaynağı bulunması gerektiğini belirtti. Yumurta ve peynir gibi protein içeren seçeneklerin öğünde yer almasının çocukların gelişimi için gerekli olduğunu söyleyen Altuncevahir, çocukların bir yetişkin kadar yemeyebileceğini ve bunun normal olduğunu hatırlattı. Bu nedenle ebeveynlerin porsiyon kontrolüne dikkat etmesi ve çantanın eve döndüğünde hangi yiyeceklerin tüketilmediğinin takip edilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Pratiklik nedeniyle ebeveynlerin sıkça tercih ettiği poğaça ve börek gibi seçeneklerin sürekli tüketilmesinin uzun vadede olumsuz etkileri olabileceği uyarısında bulunan Altuncevahir, mümkün olduğunca ev yapımı ve besin öğesi dengesi gözetilmiş alternatiflerin tercih edilmesini önerdi.

Gıda güvenliği: soğuk zincir ve saklama önerileri:

Beslenme çantalarında en çok göz ardı edilen konulardan birinin gıda güvenliği olduğunu belirten Altuncevahir, özellikle peynir, yumurta veya sebze içeren sandviçlerin ertesi gün tüketilecekse mutlaka buzdolabında saklanması gerektiğini söyledi. Akşamdan hazırlanan yiyeceklerin uygun koşullarda muhafaza edilmesi, çantaların yalıtımlı olması ve mümkünse buz aküsü ilavesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Altuncevahir ayrıca çantanın hazırlanıp kenarda unutulmaması gerektiğini, okul saatleri göz önünde bulundurularak öğle arasına kadar geçen sürenin hesaba katılmasının önem taşıdığını ifade etti.

Su, kahvaltı ve akademik performans:

Çocukların su tüketiminin yetişkinler kadar önemli olduğunu aktaran Altuncevahir, okulda öğretmenlerin de bu konuda rol almasının faydalı olacağını söyledi. Her dersin sonunda veya teneffüslerin başında su içmelerinin hatırlatılmasının, su tüketimini düzenli hale getirebileceğini belirtti.

Kahvaltının atlanmamasının akademik performans üzerinde olumlu etkisi olduğuna dikkat çeken Altuncevahir, düzenli kahvaltı ve öğle yemeği saatlerinin sağlanmasının bazı eksiklikleri tolere edebileceğini ancak genel olarak kahvaltının çocuk beslenmesinde kilit bir öğün olduğunu vurguladı.

Pratik alternatifler ve evde eğitim:

Zaman yetersizliği nedeniyle tek düze seçeneklere yönelmenin kolay olduğunu söyleyen Altuncevahir, bunun yerine önceden hazırlanıp buzlukta saklanabilecek tariflerin zaman kazandıracağını ve beslenme çeşitliliğini artıracağını belirtti. Uygun koşullarda saklanan bir önceki akşam yenilen yemekten kullanılmasının da ebeveynlerin iş yükünü hafifletebileceğini ekledi.

Pratik bir alternatif olarak krep öneren Altuncevahir, yumurta ile zenginleştirilen kreplere taze salatalık ve domates eklenerek kahvaltılığa benzer bir öğün hazırlanabileceğini, kreplerin buzlukta saklanıp ihtiyaç halinde doğrudan kullanılabileceğini anlattı. Ancak beslenme çantasının tek bir ürüne dayanmaması gerektiğini de hatırlattı.

Altuncevahir, okullarda uygulanan yeni kantin düzenlemelerinin sağlıksız gıda tüketimini azaltmaya katkı sağlayabileceğini, aynı zamanda ebeveynlerin evde çocuklara örnek olmalarının, mutfağa birlikte girmenin ve sınıf içi sosyal etkinliklerle yeni tatların teşvik edilmesinin çocukların beslenme alışkanlıklarını olumlu etkileyebileceğini sözlerine ekledi.

Son olarak Altuncevahir, paketli gıda tüketiminde ebeveyn davranışlarının model oluşturduğunu, çocukların ailelerinden gördüklerini taklit etme eğiliminde olduğunu belirterek, alışveriş ve kantin tercihlerinde eğitimsel yaklaşımın önemine dikkat çekti.

Dr. Öğr. Üyesi İlayda Altuncevahir: "Beslenme çantasında poğaça ve börek ağırlığı uzun vadede sağlığı etkileyebilir"