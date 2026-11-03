Marmaris'te kanla örülen dayanışma: güvenlik güçleri, yöneticiler ve vatandaşlardan örnek davranış

Marmaris'te 'Birbirimize Candan Bağlıyız' kampanyası

Marmaris Kaymakamlığı ile Türk Kızılayı iş birliğiyle Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen kan bağışı kampanyası, Beldibi Sıtkı Zaralı İlk ve Ortaokulunda gerçekleştirildi. Etkinlik, kamu kurumları temsilcileri, güvenlik güçleri, öğretmenler, veliler ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Yetkililer ve güvenlik güçlerinin katılımı:

Kampanyaya Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yalçın başta olmak üzere kamu kurumlarının yöneticileri katıldı. Jandarma ve polis ekipleri de kan vererek, mesleki sorumluluklarının ötesinde bir dayanışma örneği sergiledi.

Toplumsal farkındalık ve öğrencilere örnek davranış:

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, kan bağışının hayat kurtaran önemine dikkat çekti ve etkinlik sırasında öğrencilerle sohbet ederek kampanyanın amacını anlattı. Kampanya, hem vatandaşlarda hem de okul ortamında toplumsal dayanışma bilincini güçlendirmeyi hedefledi.

Türk Kızılay ekiplerinin yürüttüğü organizasyona kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılarak destek verdi. Güvenlik güçlerinin kan bağışıyla sergilediği örnek davranış, etkinliğin sembolik ve farkındalık boyutunu güçlendirdi.

Marmaris Kaymakamlığı, kampanyaya katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür etti ve benzer etkinliklerle kan bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine vurgu yaptı.

MARMARİS’TE "BİRBİRİMİZE CANDAN BAĞLIYIZ" KAN BAĞIŞI KAMPANYASI