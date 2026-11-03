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Marmarisli şampiyon Fatmanur Akbulut'ı Kaymakam Nurullah Kaya ağırladı

Marmarisli U15 Avrupa şampiyonu Fatmanur Akbulut, antrenörüyle Kaymakam Nurullah Kaya'yı ziyaret edip tebrik aldı; gençlerin spora yönlendirilmesi vurgulandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Serkan Varol

Marmarisli şampiyon Fatmanur Akbulut'ı Kaymakam Nurullah Kaya ağırladı

fatmanur akbulut'un başarısı:

Fatmanur Akbulut, Trabzon'da düzenlenen U15 Avrupa Boks Şampiyonasında 46 kilogram kategorisinde birinciliğe ulaşarak Avrupa şampiyonu oldu. Başarı, Marmaris ve bölge spor camiasında memnuniyetle karşılandı ve genç sporcular için önemli bir örnek teşkil ediyor.

ziyaret ve tebrik:

Şampiyon Akbulut, antrenörü Volkan Koç ile birlikte İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Tüfekçi'nin de eşliğinde Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti. Kaymakam Kaya genç sporcuyu başarısından dolayı tebrik ederek kendisine hediye takdim etti ve başarının arkasındaki azim ile disiplini öne çıkardı.

gençlik yılı ve sporun desteklenmesi:

Ziyarette ayrıca, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık öncülüğünde ilan edilen 2026 Gençlik Yılı hatırlatıldı. Kaymakam Kaya, yeteneklerin erken dönemde keşfedilmesi ve sporcuların sürdürülebilir şekilde desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, gençlerin spora yönlendirilmesinin toplumsal faydalarını vurguladı.

MARMARİSLİ AVRUPA ŞAMPİYONU FATMANUR’A KAYMAKAM KAYA’DAN TEBRİK

MARMARİSLİ AVRUPA ŞAMPİYONU FATMANUR’A KAYMAKAM KAYA’DAN TEBRİK

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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