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Kaymakam Ateş kapı kapı dolaşarak Atça'da talepleri dinledi

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Filiz Çetin ve muhtar Ali Keleş ile Atça'da ev ziyaretleri yapıp vatandaşların taleplerini yerinde dinledi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kaymakam Ateş kapı kapı dolaşarak Atça'da talepleri dinledi

Atça mahalle ziyaretleri

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Filiz Çetin ve Atça Mahalle Muhtarı Ali Keleş ile birlikte Atça Mahallesi'nde ikamet eden Sabiha Angun ve Meryem Apaydın'ın hanelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde Kaymakam Ateş, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek beklenti, talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Görüşmelerin odağı:

Ziyaretlerde öncelik, vatandaşların gündelik yaşamda karşılaştıkları sorunların yerinde tespiti oldu. Kaymakam Ateş, gerçekleştirilen görüşmelerde gelen taleplerin kayda alınmasının önemine dikkat çekti ve ilgili birimler ile koordinasyonun sağlanmasının gereğini vurguladı. Vatandaşların beklenti ve taleplerinin sahada dinlenmesinin hizmetlerin etkinliğini artıracağı belirtildi.

İletişimi güçlendirme hedefi:

Yetkililer, bu tür buluşmaların kamu kurumları ile vatandaşlar arasındaki iletişimi güçlendirdiğini ifade etti. Ziyaret ekipleri, muhtarlık aracılığıyla belirlenen ihtiyaçları yerinde değerlendirdi ve sosyal destek mekanizmalarının devreye sokulması gerektiğini aktardı. Hem bilgi akışının hızlanması hem de güven tesis edilmesi açısından bu tür temasların önemine vurgu yapıldı.

AYDIN’IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE KAYMAKAM ALİ EKBER ATEŞ, ATÇA MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN VATANDAŞLARI...

AYDIN’IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE KAYMAKAM ALİ EKBER ATEŞ, ATÇA MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN VATANDAŞLARI EVLERİNDE ZİYARET EDEREK TALEP VE İHTİYAÇLARINI DİNLEDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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