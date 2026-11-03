Yazır Mahallesi'ne yakın Eşeler Yaylası'nda çıntar bereketi

Eşeler Yaylası'nda çıntar sezonu hareketlendi

Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Yazır Mahallesi sınırlarında yer alan Eşeler Yaylası, son günlerde etkili olan yağışların ardından çıntar mantarıyla doldu. Sonbahar yağmurlarıyla birlikte yaylanın ormanlık alanlarında görülen yoğun mantar üretimi, bölge halkı ve doğaseverler için bereketli bir dönemin habercisi oldu. Özellikle çam ağaçlarının bulunduğu alanlarda rastlanan mantarlar, hem ev tüketimi hem de satış için toplanıyor.

Yaylada bereket: iki saatte kasalar dolusu

Yaylaya çıkan mahalle sakinlerinden Cemil Genç, yaptığı toplama gezisinde yaklaşık iki saat içinde kasalar dolusu çıntar topladığını aktardı. Genç, sezonun yağışlar sayesinde verimli geçtiğini ve bu yılın önceki dönemlere kıyasla daha bereketli olduğunu vurguladı. "Bu yıl yağışlar güzel olduğu için çıntar mantarı da oldukça bol yetişti. Ben de Eşeler Yaylası’na çıkarak yaklaşık iki saat içerisinde kasalar dolusu çıntar toplamayı başardım," sözleriyle memnuniyetini ifade etti.

Ek gelir sağlayan doğal ürün: fiyatlar

Çıntar mantarı sadece yöresel mutfakta tüketilen bir lezzet değil; kırsal mahalleler için dönemsel bir gelir kaynağı da oluşturuyor. Genç, mantar alımı yapan tüccarların kilogram başına 100 ile 110 lira arasında fiyat verdiğini belirtti. Bu gelir, bazı aileler için mevsimlik destek sağlarken, diğerleri topladıklarını kendi tüketime ayırıyor. Genç, "Bazı vatandaşlarımız evlerinde tüketmek için toplarken bazıları da satış yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor," diye ekledi.

Mevsim ve gelecek beklentileri

Cemil Genç, çıntar sezonunun hava koşullarına bağlı olarak süreceğini, önümüzdeki günlerde yaşanacak yağışların miktarı belirleyeceğini söyledi. Genç, eğer yağışlar devam ederse çıntar mevsiminin bir ay daha uzayabileceğini ifade etti. Yaylaya çıkmanın yalnızca mantar toplamak anlamına gelmediğini, aynı zamanda yürüyüş, temiz hava ve doğayla iç içe vakit geçirmek olduğunu da sözlerine ekledi.

Besin değeri ve kullanım alanları

Çıntar mantarı, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde sonbaharda yaygın olarak toplanıyor ve yöresel mutfaklarda önemli bir yere sahip. Düşük yağ oranı, lif, protein, B grubu vitaminleri ve potasyum gibi mineraller bakımından değerlendirilen çıntar, kavurma, yumurtalı mantar ve diğer yöresel tariflerde kullanılıyor. İçerdiği besin öğeleri türüne ve hazırlanma şekline göre değişebildiği için farklı pişirme yöntemleriyle değerlendiriliyor.

Doğal mantar toplarken uyarılar

Yayladaki bolluk sevindirici olsa da uzmanlar, doğadan toplanan mantarların tüketimi konusunda dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor. Yenilebilir türlerle zehirli türler arasındaki benzerlikler nedeniyle yalnızca görünüşe göre ayrım yapılmaması gerektiği, türünden kesin emin olunmayan mantarların tüketilmemesi gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca pişirme işleminin tüm zehirli türleri güvenli hale getirmeyebileceği belirtiliyor. Doğal mantar tüketiminin ardından bulantı, kusma veya karın ağrısı gibi şikâyetler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması önem taşıyor.

DENİZLİ’NİN ACIPAYAM İLÇESİNE BAĞLI YAZIR MAHALLESİ SINIRLARINDA BULUNAN EŞELER YAYLASI, SON YAĞIŞLARIN ARDINDAN ÇINTAR MANTARIYLA DOLDU. YAYLAYA ÇIKAN MAHALLE SAKİNLERİNDEN CEMİL GENÇ, YALNIZCA İKİ SAATTE KASALAR DOLUSU ÇINTAR TOPLADIĞINI BELİRTEREK BU YIL YAŞANAN MANTAR BOLLUĞUNUN HEM SOFRALARA HEM DE MAHALLE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLADIĞINI SÖYLEDİ.