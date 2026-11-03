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Eğitimde kalite ve güvenlik önceliği: Karabük'te haftalık değerlendirme

Nevzat Akbaş başkanlığında Karabük'te yapılan değerlendirmede Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, devamsızlık, EBA kullanımı ve okul güvenliği ele alındı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 13:51

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Eğitimde kalite ve güvenlik önceliği: Karabük'te haftalık değerlendirme

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü haftalık değerlendirme toplantısı:

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş başkanlığında gerçekleştirilen haftalık değerlendirme toplantısına müdürlük yöneticileri katıldı. Toplantıda eğitim öğretim faaliyetleri ile birlikte öncelikli gündem maddeleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Eğitim hedefleri ve dijital dönüşüm:

Toplantıda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra milli ve manevi değerlere bağlı, erdemli ve çok yönlü bireyler olarak yetiştirilmelerinin önemi vurgulandı. Bu hedeflere ulaşmak için Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile öğrenci başarısının desteklenmesinin artırılması, öğrenci devamsızlıklarının yakından takip edilmesi ve dijital eğitim platformları olan MEBİ ve EBAnın etkin kullanımının yaygınlaştırılması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi istendi. Toplantıda TÜBİTAK, Erasmus+ ve Avrupa Birliği projelerine katılımın artırılarak öğrencilerin bilimsel, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlerin desteklenmesinin önemi de gündeme getirildi.

Güvenlik, anma programları ve kış hazırlıkları:

Hazırlıkları değerlendirilen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü programlarının günün anlam ve önemine uygun, titizlikle planlanması istendi. İl dışına düzenlenecek okul gezilerinde ziyaret edilecek yerlerin ve gezi programlarının hassasiyetle incelenmesi, öğrencilerin güvenliğinin her aşamada ön planda tutulması gerektiği üzerinde duruldu.

Kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle eğitim kurumlarında alınacak tedbirler de ayrıntılı şekilde ele alındı. Okulların ısınma sistemleri, fiziki şartları ve güvenlik önlemlerinin gözden geçirilerek gerekli hazırlıkların zamanında tamamlanması gerektiği vurgulandı.

Toplantının sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, eğitimde başarının ortak akıl, güçlü koordinasyon ve ekip ruhuyla mümkün olduğunu belirterek, Karabük’te eğitim kalitesinin artırılması adına yürütülen çalışmalarda gösterilen gayret, özveri ve sorumluluk bilinci dolayısıyla müdürlüğü yöneticilerine teşekkür etti.

KARABÜK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ NEVZAT AKBAŞ BAŞKANLIĞINDA, MÜDÜRLÜK YÖNETİCİLERİNİN KATILIMIYLA...

KARABÜK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ NEVZAT AKBAŞ BAŞKANLIĞINDA, MÜDÜRLÜK YÖNETİCİLERİNİN KATILIMIYLA HAFTALIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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