Porsuk Çayı'na gece yeni bir yüz: köprüler modern aydınlatmayla canlandı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kentin simgesi haline gelen Porsuk Çayı ve üzerindeki köprülerin gece görünümünü yenilemek amacıyla hayata geçirilen 'Porsuk Çayı ve Köprüleri Aydınlatma Projesi'ni tamamladı. Proje, kentin akşam atmosferini güçlendirmeyi ve meydan ile yaya akışlarını daha etkileyici bir zemine taşımayı hedefliyor.

Katılımcı süreç ve proje kapsamı:

Proje, belediyenin katılımcı yönetim uygulamalarından biri olan 'Bi’ Fikirle Eskişehir' kapsamında vatandaşların önerileri doğrultusunda belirlendi. Geçtiğimiz yıl Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen katılımcı bütçe uygulamasında kabul edilen projeler arasında yer alan aydınlatma çalışması, '2026 Eskişehir Yılı' programı kapsamında etaplar halinde uygulandı. Çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun mesaisiyle tamamlandı ve kent merkezinin akşam görünümü hedeflendiği gibi zenginleştirildi.

Hangi köprüler aydınlatıldı:

Çalışmaların ilk etabında İki Eylül Caddesi Tramvay Köprüsü üzerinde uygulama yapıldı. Bunu takiben Şair Fuzuli Caddesi Araç Köprüsü, Atatürk Caddesi Araç Köprüsü ile Porsuk-1, Porsuk-2, Porsuk-3 ve Porsuk-4 yaya köprüleri görsel aydınlatma sistemleriyle buluşturuldu. Uygulamaları, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı elektrik ekipleri yönetti; sistemler modern ve estetik aydınlatma prensiplerine göre yerleştirildi.

Projede kullanılan aydınlatma tasarımları, Porsuk Çayı kıyısında yürüyüş yapanlar ile çevre mekânları gece daha güvenli ve davetkâr hale getirmeyi amaçlıyor. Ayrıca bu tür görsel düzenlemelerin kentin kültürel kimliğini güçlendirmesi ve akşam-ekonomisini desteklemesi bekleniyor.

Belediye yetkilileri, projenin kent estetiğine katkısının yanı sıra vatandaşların önerileriyle gerçekleşen bir yatırım olması nedeniyle önemine vurgu yaptı. Vatandaş katılımıyla seçilen 26 proje arasında yer alan aydınlatma çalışmasının, Eskişehir'in akşam saatlerindeki cazibesini artıracağı ifade edildi.

Sonuç olarak, Porsuk Çayı ve köprülerindeki yeni aydınlatma uygulamaları, kent merkezinin gece görünümüne modern bir dokunuş getirdi ve Eskişehir'in şehir kimliğine görsel bir değer daha ekledi.

"PORSUK ÇAYI VE KÖPRÜLERİ AYDINLATMA PROJESİ" İLE KENTİN SİMGESİ PORSUK ÇAYI VE ÜZERİNDEKİ KÖPRÜLER, MODERN AYDINLATMALARLA YEPYENİ BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTU.