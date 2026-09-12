Nedim Yiğit: Antalyaspor hedeflerine doğru yükselecek

maç özeti

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 yenerek sahadan galip ayrıldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında takımın teknik sorumlusu Nedim Yiğit, maçın zor geçtiğini ve rakibin sahada etkili oyunculara sahip olduğunu vurguladı.

maçın kritik anları:

Yiğit, maç öncesi oyuna nasıl başlanacağı üzerine çalışma yaptıklarını, ancak istedikleri başlangıcı yakalayamadıklarını belirtti. "Zorlu bir maçtı. Ümraniyespor iyi oyunculardan kurulu bir ekip. Fakat pozisyon sonuçlandırmada sorunlar yaşadılar," sözleriyle rakibin şut ve bitiricilik açısından sıkıntıları olduğunu ifade etti. İlk golü yiyince oyunda panik yaşandığını, bekledikleri golün gecikmesinin gerilimi artırdığını anlattı.

takımın hedefleri ve taraftar ilişkisi:

Sonuç olarak gerekli skoru aldıklarını söyleyen Yiğit, takımın yukarılarda olması gerektiğini ve bunun gerçekleşeceğini net bir dille aktardı: "Antalyaspor, daha üstlerde olmalı ve olacaktır." Teknik sorumlu, Antalyaspor seyircisinin coşkulu oyunu sevdiğini belirterek, "Taraftarımızın istediği oyunu ortaya koymaya çalışıyoruz," dedi.

Yiğit sözlerini, tüm çalışanlar ve teknik ekibine tebriklerini ileterek tamamladı ve Ümraniyespor'a ligin kalan bölümünde başarılar diledi. Maçın genel akışı ve teknik değerlendirme, Antalyaspor'un hem saha içi disiplin hem de sonuç alma konusunda üzerine koyma niyetini ortaya koydu.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nedim Yiğit, Ümraniyespor maçı ardından yaptığı açıklamada, "Antalyaspor, daha üstlerde olmalı ve olacaktır" dedi.