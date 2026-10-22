Bandırma'da miniklere yaşam alışkanlığı kazandıran sağlık etkinliği

etkinlik ve amaçları:

Bandırma Marmara İlkokulu'nda, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği Protokolü kapsamında Bandırma İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik bir eğitim ve farkındalık etkinliği düzenlendi. Program, Marmara İlkokulu Müdür Yardımcısı Tuncay İnce'nin açılış konuşması ile başladı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler müzik eşliğinde ısınma hareketleri ve sabah sporu yaptı.

Etkinliğin amacı, çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak ve sağlık konusunda farkındalık oluşturmak olarak belirlendi. Uzman sunumlarında sağlıklı beslenme, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı, fiziksel aktivite ile bulaşıcı hastalıklardan korunma konuları işlendi; sunumlarda psikolojik iyi oluş ve çocukluk döneminde kazanılan alışkanlıkların gelecekteki etkileri de vurgulandı.

Etkinlikte Halk Sağlığı Uzmanı Hatice Sulener Güzel Poligu, psikolog Gizem Şan, diş hekimi Gürkan Kayan, uzman diyetisyen Aslı Kanbur Uşuğ ve doktor Yaren Yılmaz görev aldı. Eğitimler, öğrencilerin sınıflarına ve belirlenen etkinlik programına göre uygulamalı şekilde gerçekleştirildi.

acil durum tanıtımları ve ekip gösterileri:

Program kapsamında 112 Acil Sağlık Hizmetleri, UMKE ve itfaiye ekipleri tanıtıldı. Okul bahçesine gelen 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulansı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait itfaiye aracı öğrenciler tarafından ilgiyle incelendi; görevli personel araçların donanımları ve acil durumlarda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Amaç, çocukların acil sağlık ve itfaiye hizmetlerini yerinde tanımasıydı.

etkinlikler, uygulamalar ve belge takdimi:

Eğitimler eğlenceli uygulamalarla desteklendi: öğrenciler hareket etkinlikleri, yumurta taşıma yarışı gibi oyunlarla fiziksel aktivitenin önemini deneyimledi. Sınıf içi uygulamalar yaş gruplarına uygun biçimde düzenlendi; birinci sınıf öğrencileri boyama çalışmaları yaparken diğer sınıflar sunum ve etkinliklere katıldı. Program sonunda katılımcılara Bandırma İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Elçisi Belgesi takdim edildi.

Etkinlik, çocukların sağlık konusunda bilinçlenmesini, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını erken yaşta kazanmalarını ve sağlık hizmetlerine ilişkin farkındalıklarının artmasını hedefledi.

BANDIRMA’DA MİNİKLERE SAĞLIKLI YAŞAM EĞİTİMİ