Maarif okulu Çarşamba'da öğrenciyi doğayla buluşturdu

Çarşamba Maarif Okulu törenle hizmete açıldı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirilen Çarşamba Maarif Okulunun açılışı Damlataş İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Proje, öğrencilerin eğitim süreçlerini sınıf ortamının dışına taşıyarak deneyim yoluyla öğrenmelerini sağlamayı amaçlıyor.

oluşturulan öğrenme alanları:

Okul bünyesinde yer alan macera parkuru, trafik parkuru, geleneksel çocuk oyun alanı ve açık hava sınıfları farklı yaş ve beceri gruplarına yönelik öğrenme fırsatları sunuyor. Trafik parkurunda öğrenciler uygulamalı trafik eğitimi alırken, macera parkurunda fiziksel etkinlikler ve spor odaklı aktiviteler gerçekleştirilecek. Açık hava sınıfları ise doğayla iç içe ders ve atölyelere imkan vererek öğrenmeyi oyun ve deneyimle pekiştirmeyi hedefliyor.

yerel yöneticilerin değerlendirmeleri:

Çarşamba İlçe Millî Eğitim Müdürü Murat Bedir, projenin daha önce açılan eğitim ve kültür müzesi ile trafik parkurunun üzerine yeni alanların eklenmesiyle tamamlandığını belirtti. Bedir, maarif okulunun öğrencilerin gelişimine olumlu katkı sağlayacak yeni bir eğitim ortamı sunduğunu ve öğrencilerin "yaparak ve yaşayarak" öğrenebilecekleri anılar biriktireceklerini vurguladı.

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ise eğitimin sadece kitapla sınırlı olmadığını, kültürel ve tarihî değerlerin yeni nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti. Dündar, projenin şuurlu bir nesil yetiştirilmesine hizmet edeceğini ve emeği geçenleri tebrik etti.

Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam da maarif okulunun çocukların gelişimini destekleyen, oyunlaştırılmış ve deneyimsel bir yaklaşımla hazırlandığını söyledi. Sağlam, projenin hem pozitif bilimlerin pratiğe dönüştürülmesine hem de millî ve manevi değerlerin görerek ve oynayarak öğretilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

katılımcılar ve yerel iş birliği:

Açılış programına İl Millî Eğitim Müdürü Murat Ağar, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Hüseyin Güneş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Turgay Ekşi ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Proje, ilçe kurumlarının ve okul çevresinin iş birliğiyle öğrencilere yönelik kapsamlı bir eğitim alanı sunuyor.

Çarşamba Maarif Okulu, doğayla ve uygulamayla öğrenmeyi merkeze alan düzenlemeleriyle ilçenin eğitim altyapısını zenginleştirirken, öğrencilerin hem fiziksel hem de kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

ÇARŞAMBA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLEN PROJENİN AÇILIŞ TÖRENİ, DAMLATAŞ İLKOKULU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.