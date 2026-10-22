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Kırıkkale'de mehteranla açılan 'bilimin izinde' şenliği öğrencilerle buluştu

TÜBİTAK 4007 destekli 'Bilimin İzinde Kırıkkale' şenliği mehteranla açıldı; 35 atölye, 3 söyleşi ve 2 teknik geziyle pratik deneyim sunuluyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 15:36

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kırıkkale'de mehteranla açılan 'bilimin izinde' şenliği öğrencilerle buluştu

etkinlik açılışı ve program:

Kırıkkale'de mehteran gösterisiyle başlayan TÜBİTAK 4007 destekli "Bilimin İzinde Kırıkkale" temalı bilim şenliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başvurusu sonucu destek alarak ziyaretçilere kapılarını açtı. Açılışta mehteran gösterisinin ardından stantlar gezildi; Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim şenlik alanındaki çalışmaları inceledi, öğrenciler ve öğretmenlerden bilgiler aldı.

öne çıkan uygulamalar:

Şenlikte uzay teknolojileri, hava savunma sistemleri, robotik, yapay zeka, astronomi, enerji sistemleri, STEM, çevre bilimi ve ileri dönüşüm gibi alanlarda hazırlanan uygulamalar ziyaretçilerin ilgisini topladı. Katılımcılar dron teknolojileri, planetaryum, mikrobilim ve böcek bilimi gibi atölye ve gösterilerde uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.

katılımcılar ve hedefler:

Üç gün sürecek etkinlik kapsamında 35 uygulamalı atölye, 3 bilimsel söyleşi ve 2 teknik gezi gerçekleştirilecek. Okul öncesinden üniversiteye kadar farklı yaş gruplarına hitap eden programlarla, bilimsel düşünme, problem çözme ve öğrendiklerini uygulamaya dönüştürme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Etkinlikler ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda okul dışı öğrenme ortamlarını zenginleştirmeyi amaçlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney açılışta şenliğin kentte kalıcı bir bilim kültürü oluşturma ve bilimi toplumun tüm kesimleriyle buluşturma amacı taşıdığını belirtti. Güney, çocukların ve gençlerin meraklarını keşfetmeleri, yeni beceriler kazanmaları ve bilimin erişilebilir olması gerektiği üzerinde durdu.

Açılışa Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, il protokolü ve öğrenciler katıldı; şenlik boyunca hazırlanan uygulamalar gençlere bilimsel çalışmaları sahada deneyimleme olanağı sunuyor.

KIRIKKALE&#039;DE MEHTER TAKIMI GÖSTERİSİYLE BAŞLAYAN TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİĞİ, ÖĞRENCİLERİ BİLİM VE...

KIRIKKALE'DE MEHTER TAKIMI GÖSTERİSİYLE BAŞLAYAN TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİĞİ, ÖĞRENCİLERİ BİLİM VE TEKNOLOJİYLE BULUŞTURDU

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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