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Sarıgöl'de yurtlardaki gençler çamuru sanata dönüştürüyor

Sarıgöl GSB Yurdu'ndaki seramik atölyesi, üniversite öğrencilerinin el becerilerini geliştirip özgün dekoratif ürünler tasarlamasına olanak sağlıyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 15:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sarıgöl'de yurtlardaki gençler çamuru sanata dönüştürüyor

Sarıgöl'de seramik atölyesi gençleri bir araya getiriyor:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı GSB Yurdunda düzenlenen seramik atölyesi, üniversite öğrencilerinin hayal gücünü ve el becerilerini bir araya getiriyor. Atölyede gençler, seramik hamuruna şekil vererek dekoratif ürünler ve özgün tasarımlar üretiyor.

Atölye süreci ve öğrenilen beceriler:

Katılımcılar, temel kalıplama tekniklerinden küçük dekoratif objelere kadar çeşitli uygulamalar yapıyor. Gençler hem el becerilerini geliştiriyor hem de sabır, dikkat ve estetik bakış açısını güçlendiriyor. Atölye çalışmaları, öğrencilerin boş vakitlerini verimli geçirmelerine katkı sunarken üretkenlik duygusunu da pekiştiriyor.

Çalışmalar sırasında ortaya çıkan ürünler, katılımcıların kişisel ifadelerini yansıtan özgün parçalar oluyor; bu süreç gençlerin özgüvenini ve sosyalleşmesini destekliyor.

Kurumsal destek ve hedefler:

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çatısı altında yürütülen etkinlikler, yurtların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine doğrudan katkı sağlamayı amaçlıyor. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk etkinliklerin amacını özetleyerek, "Gençlerimizin çok yönlü gelişimini önemsiyoruz" dedi.

Öztürk ayrıca, "İl Müdürlüğümüze bağlı tüm yurtlarımızda öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli gelişim kursları ve etkinlikler düzenliyoruz. Gençlerimizin serbest zamanlarını verimli değerlendirmelerini, yeni beceriler kazanmalarını ve sahip oldukları yetenekleri keşfetmelerini önemsiyoruz. Yurtlarımızda gerçekleştirdiğimiz sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle öğrencilerimizin sosyalleşmelerine, özgüven kazanmalarına ve üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirebilecekleri imkânlar sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Atölye, gençlerin hem bireysel hem de topluluk halinde üretim deneyimi edinmelerine fırsat veriyor ve yurt yaşamını eğitim dışı ancak gelişime yönelik etkinliklerle zenginleştiriyor.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDEKİ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA BAĞLI GSB YURDUNDA DÜZENLENEN SERAMİK...

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDEKİ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA BAĞLI GSB YURDUNDA DÜZENLENEN SERAMİK ATÖLYESİ, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HAYAL GÜCÜNÜ VE YARATICILIĞINI SANATLA BULUŞTURUYOR. SERAMİK HAMURUNA ŞEKİL VEREN GENÇLER, EL BECERİLERİNİ GELİŞTİRİRKEN KENDİ TASARIMLARINI DA ORTAYA ÇIKARIYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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