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Bandırma'dan yeniden göğe: Marmara 4'ün mirası Marmara 5'te canlanıyor

Bandırma'nın 1960'lardaki roketçilik mirası, üniversitenin Supernova Roket Takımı tarafından geliştirilen Marmara 5 ile TEKNOFEST'te yeniden sahne alıyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 15:24

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bandırma'dan yeniden göğe: Marmara 4'ün mirası Marmara 5'te canlanıyor

Bandırma'da roketçiliğin izleri:

Bandırma, Türkiye'nin roketçilik tarihinde 1960'lı yıllardan beri anılan yerlerden biri. O dönemde Bandırma Füze Kulübü tarafından geliştirilen ve gökyüzüne gönderilen Marmara 4, kentin bu alandaki geçmişinin simgelerinden oldu. Aradan geçen yılların ardından roket çalışmaları şimdi üniversiteli öğrencilerin çabasıyla tekrar gündemde.

Supernova takımı ve marmara 5'in tasarımı:

Üniversitenin Uzay ve Havacılık Topluluğu bünyesinde 2018'de kurulan Supernova Roket Takımı, sadece roket değil, aynı zamanda drone ve İHA teknolojileri üzerinde de çalışmalar yürütüyor. Takımın TEKNOFEST Yüksek İrtifa Roket Yarışması'nda finalist olan projesi, geçmişe atıfla Marmara 5 adıyla anılıyor ve hem teknik hem sembolik bir devam niteliği taşıyor.

Marmara 5'in görev tanımı:

Takım kaptanı Harun İder, Marmara 5'in görevi ve iletişim gereksinimleri hakkında şu ifadeleri kullandı: "Roketimizin en yüksek irtifaya çıkıp orada görev yükünü tepe noktasından ayırması gerekiyor. Aynı zamanda sürekli yer istasyonuyla haberleşmesi gerekiyor. Roketimizden ve görev yükümüzden yer istasyonuna sürekli veri aktarmamız gerekiyor". Bu açıklama, roketin hem ayrılma mekanizması hem de kesintisiz telemetri ve veri aktarımı gerektiren bir görev üstlendiğini netleştiriyor.

ateşleme takvimi ve kurtarma planı:

Takımın yarışma takvimine göre ekip 8 Eylül'de Aksaray'a ulaşacak, 9 Eylül'de montaj ve entegrasyon işlemlerini tamamlayacak ve 10 Eylül'de Marmara 5'in ateşlenmesi planlanıyor. Uçuş sonrası GPS verileri kullanılarak roket ve görev yükünün konumları belirlenecek ve kurtarma çalışmaları gerçekleştirilecek. Sürekli veri akışı ve konum takibi, görev başarısı ve güvenli kurtarma için kritik olacak.

Geçmişte Bandırma'dan gökyüzüne gönderilen Marmara 4'ün ardından, şimdi genç mühendis adaylarının geliştirdiği Marmara 5 ile kentin roketçilik geleneğinin sürdürülmesi hedefleniyor; bu adım hem teknik bir yarışma katılımı hem de yerel geçmişle kurulan bir köprü anlamı taşıyor.

SUPERNOVA ROKET TAKIMI, TEKNOFEST YÜKSEK İRTİFA ROKET YARIŞMASI’NDA FİNALİST OLDU.

SUPERNOVA ROKET TAKIMI, TEKNOFEST YÜKSEK İRTİFA ROKET YARIŞMASI’NDA FİNALİST OLDU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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