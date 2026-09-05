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Araban’da yeni eğitim yılı hazırlıkları: müdürler kurulu toplandı

Araban’da düzenlenen toplantıda 2026-2027 eğitim öğretim yılı için okulların ihtiyaçları, eğitim kalitesinin artırılması ve yürütülecek çalışmalar masaya yatırıldı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 16:30

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Araban’da yeni eğitim yılı hazırlıkları: müdürler kurulu toplandı

Araban’da müdürler kurulu toplantısı

Gaziantep’in Araban ilçesinde, 2026-2027 eğitim öğretim yılına hazırlık amacıyla "Eğitim Bölgeleri Müdürler Kurulu Toplantısı" düzenlendi. Toplantı, Araban İlçesi Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan başkanlığında Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda ele alınan öncelikli konular:

Toplantıda, ilçedeki eğitim ve öğretimin niteliğinin artırılması, okulların fiziki ve akademik ihtiyaçları ile 2026-2027 eğitim öğretim yılında yürütülecek çalışmalar ayrıntılı şekilde ele alındı. Katılımcılar, okulların ihtiyaç raporları ve önceliklendirme takvimi çerçevesinde değerlendirmeler yaptı.

Kaymakamın değerlendirmesi ve kapanış:

Araban Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan, toplantıda yaptığı konuşmada yeni döneme ilişkin temennilerini iletti ve ilçedeki eğitim çalışmalarına destek vurgusu yaptı. Ceylan, Yeni eğitim öğretim yılının ilçemize ve tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ederim dedi.

Toplantı, ilgili okul müdürleri ve yerel idare temsilcilerinin katılımıyla tamamlandı; önümüzdeki döneme ilişkin takip ve koordinasyonun sürdürüleceği bildirildi.

ARABAN’DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜDÜRLER KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ARABAN’DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜDÜRLER KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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