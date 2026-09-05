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Hatay'da 2026-2027 eğitim yılına güvenli ve nitelikli başlangıç hedefi

Vali Mustafa Masatlı başkanlığında yapılan toplantıda 2026-2027 için okulların fiziki durumu, güvenliği ve öğrencilerin çok yönlü gelişimi planlandı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 15:53

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Hatay'da 2026-2027 eğitim yılına güvenli ve nitelikli başlangıç hedefi

Toplantı değerlendirmesi:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamlı şekilde ele alındı. İlgili kurum temsilcilerinin katıldığı oturumda yeni dönem boyunca okullarda yürütülecek çalışmaların yol haritası üzerinde duruldu.

Eğitim yaklaşımı ve hedefler:

Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerinin desteklenmesine yönelik planlar tartışıldı. Akademik başarıyı artırmaya dönük eğitim programları ile öğrencilerin bilişsel ve akademik becerilerini güçlendirecek yarışma, sosyal etkinlik ve eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması hedeflendi.

Altyapı ve güvenlik önlemleri:

Gündemde ayrıca okulların fiziki durumları, yeni yapılan okul ve dersliklerin durumları ile genel eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara yer verildi. Güvenli okul iklimi oluşturulması ve okulların risklere karşı dayanıklılığının artırılması öncelikler arasında gösterildi.

Toplantı katılımcıları, eğitim öğretim yılına hazırlık sürecinde idari koordinasyonun, bakım-onarım planlarının ve altyapı yatırımlarının zamanında tamamlanmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca öğretmen, veli ve öğrenci iş birliğinin sağlanarak uygulamaların etkin şekilde hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Sonuç olarak toplantıda, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim camiası için güvenli, başarılı ve verimli geçmesi için atılması gereken adımlar değerlendirildi ve uygulama takvimi üzerinde mutabakat sağlandı.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZIRLIK...

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZIRLIK TOPLANTISI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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