Tandır fırınıyla memleketten uzakta yeni bir hayat kurdu

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından Türkiye’ye sığınan Suriyelilerden bazıları, yıllar içinde geldikleri kentlerde hem iş kurdu hem de kültürel iz bıraktı. Şanlıurfa da bu yerlerden biri; kentte kurulan dostluk ve akrabalık bağlarıyla göçmenler, memleketlerinden getirdikleri lezzetleri sosyal hayata taşıyor.

Tandır fırınının günlük işleyişi:

40 yaşındaki Celal Ahmet, Deyrizor’dan Şanlıurfa’ya yerleşenlerden. Yaklaşık 9 yıl önce açtığı tandır fırınında üç çalışanla birlikte çalışıyor ve günlük üretimi, kullandıkları yaklaşık 3 çuval un ile sürdürülüyor. İşletme, günde ortalama 1.500 ila 2.000 ekmek üretiyor ve satış gelirleriyle ailenin geçimine katkı sağlanıyor. Ahmet, mesleğini sürdürmekten memnun olduğunu söyleyerek, "Bu ülkede olduğum için çok mutluyum. Allah’a şükür işimize aşığız ve işimizi severek yapıyoruz. Tandır fırınımızda 9 yıldır hizmet veriyoruz. Deyrizor ekmeği dediğimiz lavaş ekmeğini yapıyoruz. Bu bölgede bu ekmek meşhurdur. İşimiz şükürler olsun iyi, gündüzleri çalışıyoruz ve şükürler olsun ki halk iyi" diye konuştu.

Toplumla bağlar ve lezzetin önemi:

Kentteki yerel halk ve göçmenler arasındaki etkileşim, tandır geleneğinin de benimsenmesine yol açtı. Müşterilerden Kusay Süleyman, ekmeğin Deyrizor’a özgü olduğunu vurgulayarak, "Bu bizim Suriye Deyrizor’un ekmeğidir. Genellikle bizim şeker hastaları kullanıyor. Hastalara iyi geliyor. Bunun yanında beyaz ekmeğimiz de vardır. Günlük 100 kişiden fazla kişi gelip buradan ekmek alır. Ben de gelip alırım. Bu ekmek bizim vazgeçilmezimizdir" dedi. Bu sözler, hem lezzetin hem de alışkanlıkların göçle birlikte nasıl taşındığını gösteriyor.

Şanlıurfa’da tandır geleneğini sürdüren işletmeler, sadece ekonomik bir faaliyet olmaktan öte, kültürel bağları güçlendiren toplumsal bir işlev de görüyor. Celal Ahmet’in fırını, memleketten getirilen bir lezzetin yeni yaşam alanlarında nasıl kök saldığını somutlaştırıyor ve kent mutfağına yeni bir tat olarak yerleşiyor.

MEMLEKETİNDEN UZAKTA TANDIR BAŞINDA YENİ BİR HAYAT KURDU